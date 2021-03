UPDATE 3-Liga MX Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Puebla (0) 1 Scorers: E. Gularte 54 Yellow card: Salas 89 Subs used: Rodríguez 65 (Silva), Aguilar 75 (Tabó), Gustavo Ferrareis 75 (Fernández), Álvarez 75 (Araújo), Escoto 89 (Ormeño) Necaxa (0) 0 Subs used: Carvallo 46 (Sandoval), Arce 46 (Cabrera), Leiva 56 (Andrade), Salas 69 (Ian González), Mercado 69 (Delgado) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Mazatlán (2) 3 Scorers: F. Aristeguieta 18, Camilo Sanvezzo 35, N. Díaz 80 Yellow card: Aristeguieta 50, Díaz 70 Subs used: Jiménez 46 (Camilo Sanvezzo), Ramírez 67 (Aristeguieta), Amador 67 (Mendoza), Rangel 67 (Sandoval), Pérez 80 (Meraz) Querétaro (0) 0 Red card: Magallanes 38, Valencia 55 Yellow card: Doldán 50 Subs used: Vera 45 (Gurrola), Rea 46 (Gallardo), Montes 60 (Sepúlveda), Palma 82 (Madrigal), Montero 82 (Ramírez) Referee: Marco Antonio Ortíz Nava ................................................................. Saturday, February 27 fixtures (CST/GMT) Toluca v Atlas (1700/2300) América v Pachuca (1900/0100) León v Cruz Azul (2100/0300) Sunday, February 28 fixtures (CST/GMT) Monterrey v Tijuana (1700/2300) Santos Laguna v Juárez (1906/0106) Guadalajara v Pumas UNAM (2100/0300) Tuesday, March 2 fixtures (CST/GMT) Atlas v Atlético San Luis (1700/2300) Tigres UANL v Toluca (1900/0100) León v Puebla (2100/0300) Wednesday, March 3 fixtures (CST/GMT) Querétaro v Guadalajara (1900/0100) Juárez v Monterrey (1900/0100) Cruz Azul v Mazatlán (2100/0300) Tijuana v América (2106/0306)