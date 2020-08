UPDATE 3-Liga MX Summaries

Aug 24 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Apertura ................................................................. Toluca (0) 1 Scorers: D. González 60 Yellow card: Sambueza 61, William da Silva 69, Mora 75 Subs used: Sartiaguin 19 (Sauro), Abella 65 (Estrada), Castañeda 65 (Medina), Ríos 84 (William da Silva), Cisneros 85 (Triverio) Guadalajara (0) 0 Yellow card: Molina 89, Madueña 90 Subs used: Calderón 66 (Ponce), López 66 (Cisneros), Madueña 77 (Sánchez), Villalpando 77 (Beltrán), Martínez 89 (Molina) Referee: Marco Antonio Ortíz Nava ................................................................. Atlético San Luis (1) 1 Scorers: N. Ibáñez 45 Missed penalty: N. Ibáñez 31, A. Julio 95 Subs used: Pineda 71 (León), Julio 74 (Berterame), Castro 85 (Barrera) Cruz Azul (2) 3 Scorers: J. Rodríguez 23pen, J. Rodríguez 38, S. Giménez 85 Yellow card: Alvarado 27, Lichnovsky 40, Yotún 89 Subs used: Rivero 77 (Alvarado), Yotún 85 (Rodríguez) Referee: Óscar Mejía García ................................................................. Tijuana (1) 1 Scorers: B. Angulo 34 Yellow card: Rivera 70 Subs used: Gómez 64 (López), Gamíz 64 (Ruiz), Rezabala 64 (Cortizo), Silva 71 (Barbieri), Vázquez 94 (Castillo) Puebla (0) 0 Red card: Vikonis 86 Yellow card: Ormeño 52, Acosta 66, Acosta 92 (2nd) Subs used: Aguilar 59 (González), Acosta 59 (Reyes), Araújo 71 (Corral), Herrera 80 (Ormeño), Cuesta 80 (Reyes) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Monday, August 24 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Mazatlán (2105/0205) Friday, August 28 fixtures (CST/GMT) Puebla v Toluca (1930/0030) Mazatlán v Tigres UANL (2130/0230)