Aug 16 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Apertura ................................................................. Guadalajara (0) 2 Scorers: I. Brizuela 61, C. Calderón 79 Yellow card: Molina 37 Subs used: Calderón 67 (Antuna), Cisneros 67 (Angulo), López 80 (Beltrán), Briseño 92 (Ponce), Torres 92 (Macías) Atlético San Luis (0) 1 Scorers: M. Quiroga 69 Yellow card: Catalán 5, Alvarado 18, Catalán 71 (2nd), Castro 86, González 88 Subs used: Castro 33 (Alvarado), Escalante 77 (Berterame), Julio 83 (Cadete) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Cruz Azul (1) 3 Scorers: V. Yotún 33, J. Rodríguez 48, J. Rodríguez 62 Yellow card: Lichnovsky 71, Aldrete 78, Rivero 89 Subs used: Josué Domínguez 43 (Yotún), Hernández 65 (Giménez), Caraglio 86 (Rodríguez), Rivero 87 (Josué Domínguez) Juárez (1) 2 Scorers: D. Lezcano 1, V. Velázquez 87 Yellow card: López 38, Zavala 73, Rubio 93 Subs used: Mendoza 70 (Galván), Acosta 71 (López), Rosel 78 (Santos), Rubio 83 (Castillo) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Mazatlán (0) 0 Yellow card: Velarde 7, Sansores 88 Subs used: Sansores 59 (Aristeguieta), Camilo Sanvezzo 68 (Osuna), Ramírez 86 (Rodríguez) Pumas UNAM (0) 0 Yellow card: López 52, Iturbe 60, Álvarez 76, Dinenno 92 Subs used: Rodríguez 46 (Quintana), Gutiérrez 61 (Saucedo), Álvarez 75 (López), Lira 84 (Iturbe) Referee: Alejandro Funk Villafañe ................................................................. Monterrey in play Necaxa ................................................................. Sunday, August 16 fixtures (CST/GMT) Toluca v Tigres UANL (1200/1700) Santos Laguna v Atlas (1906/0006) Querétaro v América (2100/0200) Monday, August 17 fixtures (CST/GMT) León v Tijuana (2100/0200)