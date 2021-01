UPDATE 3-Liga MX Summaries

Jan 16 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Friday (start times are CST) Clausura ................................................................. Necaxa (0) 1 Scorers: Ian González 90pen Yellow card: Arce 22, Arce 48 (2nd), Ian González 49 Subs used: Barragán 46 (López), Andrade 51 (Salas), Sandoval 79 (Unai Bilbao) Atlético San Luis (0) 0 Yellow card: Berterame 44, Ibáñez 77, González 85 Missed penalty: P. Barrera 97 Subs used: Passerini 46 (Gallegos), Batallini 46 (Berterame), López 64 (Gino) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Juárez (0) 0 Yellow card: Lezcano 64 Missed penalty: D. Lezcano 78 Subs used: Iniestra 29 (Contreras), Castillo 69 (Santos), Armoa 84 (Del Valle) Tijuana (0) 0 Yellow card: Angulo 11, Tercero 44, Sornoza 72, Barbona 78 Subs used: Gómez 46 (Angulo), Ruiz 71 (Castillo), Rivera 71 (Manotas), López 79 (Sansores), Martínez 80 (Sornoza) Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Saturday, January 16 fixtures (CST/GMT) Guadalajara v Toluca (1700/2300) Cruz Azul v Puebla (1900/0100) Monterrey v América (2106/0306) Sunday, January 17 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Mazatlán (1200/1800) Santos Laguna v Tigres UANL (1906/0106) Querétaro v Atlas (2106/0306) Monday, January 18 fixtures (CST/GMT) León v Pachuca (2100/0300)