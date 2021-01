UPDATE 3-Liga MX Summaries

Jan 17 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Guadalajara (1) 1 Scorers: J. Molina 23 Yellow card: Sánchez 51 Subs used: Brizuela 46 (Huerta), Angulo 68 (Beltrán), Alan Torres 68 (Molina), Á. Zaldívar 86 (Sánchez) Toluca (1) 1 Scorers: K. Castañeda 25 Yellow card: Triverio 66, Diego 75, Torres 78 Subs used: Triverio 46 (Estrada), López 67 (Castañeda), Ó. Ortega 79 (Torres), Ríos 83 (Sambueza) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Cruz Azul (0) 0 Yellow card: Baca 79, Yotún 89 Subs used: Rodríguez 46 (Pineda), Hernández 59 (Alvarado), Josué Domínguez 66 (Jiménez), Aldrete 82 (Escobar), Martínez 82 (Rivero) Puebla (1) 1 Scorers: A. Tabó 9 Yellow card: Gularte 45, Perg 64, Silva 94 Subs used: Aguilar 60 (De Buen), Álvarez 70 (Tabó), Escoto 70 (Ormeño), Araújo 87 (Fernández) Referee: Juan Andrés Esquivel González ................................................................. Monterrey (1) 1 Scorers: R. Funes Mori 35pen Yellow card: Meza 68 Subs used: Ortiz 62 (Pabón), Loba 72 (Meza), Gónzalez 78 (González) América (0) 0 Red card: Córdova 83 Yellow card: Córdova 44, Sánchez 90 Subs used: Laínez 64 (Suárez), Martínez 64 (Viñas), Aguilera 73 (Juárez), dos Santos 73 (Sánchez), Benedetti 82 (Martín) Referee: Jorge Antonio Pérez Durán ................................................................. Sunday, January 17 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Mazatlán (1200/1800) Santos Laguna v Tigres UANL (1906/0106) Querétaro v Atlas (2106/0306) Monday, January 18 fixtures (CST/GMT) León v Pachuca (2100/0300) Thursday, January 21 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Guadalajara (2100/0300)