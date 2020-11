UPDATE 3-Liga MX Summaries

Nov 27 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Thursday (start times are CST) Apertura - Quarter-finals ................................................................. Tigres UANL (0) 1 Scorers: G. Pizarro 46 Yellow card: Salcedo 73 Subs used: Dueñas 64 (Reyes), López 64 (Quiñónes) Cruz Azul (1) 3 Scorers: J. Escobar 30, J. Rodríguez 54, L. Romo 71 Subs used: Martínez 74 (Alvarado), Yotún 80 (Pineda), Hernández 85 (Rivero) Aggregate score: 1-3 Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Pachuca (0) 0 Missed penalty: V. Guzmán 46 Subs used: García 62 (Sánchez), De La Rosa 63 (Nurse), Dávila 63 (Guzmán), Figueroa 80 (Pardo) Pumas UNAM (1) 1 Scorers: F. Álvarez 7 Yellow card: Álvarez 7, Lira 19, Dinenno 27, Mayorga 72 Subs used: Iniestra 65 (Dinenno), Gutiérrez 65 (Waller), Iturbe 75 (Álvarez), Moreno 91 (Vigón) Aggregate score: 0-1 Referee: Eduardo Galván Basulto ................................................................. Saturday, November 28 fixtures (CST/GMT) León v Puebla (1900/0100) América v Guadalajara (2106/0306) Sunday, November 29 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Pachuca (1200/1800) Cruz Azul v Tigres UANL (1830/0030)