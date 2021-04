Apr 12 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Toluca (0) 1 Scorers: J. Torres 71 Yellow card: Torres 38, Canelo 66 Subs used: Violante 56 (Castañeda), Ó. Ortega 69 (Diego), López 69 (Salinas), Yrizar 79 (Estrada) Monterrey (0) 2 Scorers: S. Vegas 51, M. Meza 60 Subs used: Janssen 65 (Meza), Cantú 86 (Rodríguez), Hurtado 86 (González) Referee: Fernando Guerrero Ramírez ................................................................. Querétaro (1) 1 Scorers: G. Montes 5 Yellow card: Doldán 88 Subs used: Escamilla 56 (Palma), Rea 83 (Dos Santos), Silveira 91 (Sepúlveda) Santos Laguna (0) 0 Yellow card: Campos 41, Dória 80 Subs used: Lozano 46 (Games), Ibargüen 46 (Preciado), Aguirre 70 (Ocejo), Jeraldino 78 (Otero), Orrantía 86 (Muñóz) Referee: Fernando Hernández Gómez ................................................................. Tijuana (2) 2 Scorers: M. Manotas 5, F. Martínez 22pen Yellow card: Loroña 57, Jara 80, Ruiz 89, Castillo 90 Subs used: Ruiz 46 (Cortizo), López 46 (Martínez), Castillo 62 (Manotas), Sansores 72 (Sornoza), Castillo 72 (Rivera) Mazatlán (1) 3 Scorers: Camilo Sanvezzo 45+1pen, Camilo Sanvezzo 66pen, M. Rangel 90+1 Yellow card: Gutiérrez 19, Ortiz 62, Millar 88 Subs used: Cardona 40 (Sandoval), Padilla 66 (Rodríguez), Mendoza 73 (Aristeguieta), Millar 73 (Jiménez), Rangel 74 (Camilo Sanvezzo) Referee: Jorge Isaac Rojas Castillo ................................................................. Monday, April 12 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Puebla (2100/0200) Wednesday, April 14 fixtures (CST/GMT) Juárez v Tigres UANL (2100/0200) Friday, April 16 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Querétaro (1930/0030) Mazatlán v Atlas (2130/0230)