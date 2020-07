UPDATE 3-Liga MX Top Scorers

Jul 28 (OPTA) - Top Scorers in the Liga MX on Tuesday 1 J. Dinenno (Pumas UNAM) 2 A. Gignac (Tigres UANL) 2 L. Acosta (Atlas de Guadalajara) 1 D. Arreola (Puebla) G. Berterame (Atlético San Luis) M. Bolaños (Tijuana) F. Córdova (Club América) J. Cortizo (Tijuana) A. Escoto (Puebla) J. Gómez (Tijuana) A. Gutiérrez (Cruz Azul) C. Huerta (Mazatlán) C. Kazim-Richards (Pachuca) O. Martínez (Puebla) S. Ormeño (Puebla) J. Rodríguez (Cruz Azul) B. Rubio (FC Juárez) A. Sepúlveda (Querétaro) E. Vargas (Tigres UANL) F. Viñas (Club América)