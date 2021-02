UPDATE 3-Ligue 1 Summaries

Feb 19 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Friday (start times are CET) Brest (0) 2 Scorers: B. Chardonnet 53, I. Cardona 74 Yellow card: Belkebla 40 Subs used: Faussurier 67 (Pierre-Gabriel), Charbonnier 67 (Faivre), Fadiga 87 (Lasne), Le Douaron 88 (Honorat) Olympique Lyonnais (3) 3 Scorers: Lucas Paquetá 9, H. Aouar 29, M. Depay 44pen Yellow card: De Sciglio 56, Thiago Mendes 96 Subs used: Caqueret 71 (Bruno Guimarães), Kadewere 71 (Aouar), Cornet 78 (Toko Ekambi), Slimani 88 (Depay) Referee: Frank Schneider ................................................................. Saturday, February 20 fixtures (CET/GMT) Saint-Étienne v Reims (1300/1200) Nantes v Olympique Marseille (1700/1600) Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Rennes (1300/1200) Lens v Dijon (1500/1400) Nice v Metz (1500/1400) Nîmes v Bordeaux (1500/1400) Strasbourg v Angers SCO (1500/1400) Lorient v Lille (1705/1605) PSG v Monaco (2100/2000) Wednesday, February 24 fixtures (CET/GMT) Nîmes v Lorient (1900/1800)