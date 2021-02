UPDATE 3-Ligue 1 Summaries

Feb 6 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Lorient (0) 1 Scorers: L. Abergel 53 Subs used: Le Fée 61 (Boisgard), Wissa 61 (Laurienté), Grbić 68 (Moffi), Delaplace 82 (Mendes) Reims (0) 0 Yellow card: Kutesa 27, Mbuku 74, De Smet 87, Chavalerin 94 Subs used: Toure 63 (Kutesa), Mbuku 63 (Berisha), De Smet 75 (Konan), Doumbia 75 (Cafaro), Sierhuis 82 (Dia) Referee: Thomas Léonard ................................................................. Olympique Lyonnais (2) 3 Scorers: M. Depay 20, K. Toko Ekambi 30, M. Depay 68 Yellow card: Marcelo 41, Diomande 61 Subs used: Slimani 71 (Kadewere), Benlamri 71 (Marcelo), Cherki 72 (Depay), da Silva 88 (Toko Ekambi), De Sciglio 89 (Diomande) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Thomasson 14, Thomasson 14 (2nd) Subs used: Liénard 67 (Aholou), Sissoko 67 (Prcić), Chahiri 78 (Zohi), Bellegarde 78 (Waris) Referee: Amaury Delerue ................................................................. Lens (0) 0 Yellow card: Doucouré 46, Cahuzac 93 Subs used: Banza 70 (Muinga), Clauss 70 (Michelin) Rennes (0) 0 Yellow card: Traoré 21, Camavinga 92, Martin 94, Maouassa 95 Subs used: Doku 76 (Terrier), Maouassa 76 (Truffert) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) Brest v Bordeaux (1300/1200) Montpellier v Dijon (1500/1400) Nice v Angers SCO (1500/1400) Nîmes v Monaco (1500/1400) Saint-Étienne v Metz (1500/1400) Nantes v Lille (1700/1600) Olympique Marseille v PSG (2100/2000)