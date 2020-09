Sep 12 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Montpellier (1) 3 Scorers: G. Laborde 18, D. Congré 50, D. Congré 64 Subs used: Sambia 68 (Savanier), Chotard 73 (Ferri), Oyongo 84 (Ristić), Dolly 85 (Souquet), Mavididi 85 (Delort) Nice (0) 1 Scorers: Dante 69 Yellow card: Maolida 40, Dolberg 82 Subs used: Claude Maurice 46 (Thuram-Ulien), Gouiri 63 (Maolida), Ndoye 80 (Rony Lopes), Sylvestre 89 (Atal) Referee: Antony Gautier ................................................................. Saint-Étienne (0) 2 Scorers: D. Bouanga 57pen, M. Camara 82 Yellow card: Neyou Noupa 46 Subs used: Abi 52 (Nordin), Rivera 72 (Hamouma), Youssouf 72 (Neyou Noupa), Monnet-Paquet 87 (Bouanga), Gourna-Douath 87 (Aouchiche) Strasbourg (0) 0 Yellow card: Bellegarde 6, Sissoko 39, Djiku 56 Subs used: Chahiri 61 (Zohi), Liénard 67 (Bellegarde), Saadi 80 (Waris), Thomasson 81 (Sissoko) Referee: Eric Wattellier ................................................................. Sunday, September 13 fixtures (CET/GMT) Lille v Metz (1300/1100) Angers SCO v Reims (1500/1300) Dijon v Brest (1500/1300) Lorient v Lens (1500/1300) Nîmes v Rennes (1500/1300) Monaco v Nantes (1700/1500) PSG v Olympique Marseille (2100/1900) Tuesday, September 15 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Olympique Lyonnais (2100/1900) Wednesday, September 16 fixtures (CET/GMT) PSG v Metz (2100/1900) Thursday, September 17 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Saint-Étienne (2100/1900)