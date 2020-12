UPDATE 3-Ligue 1 Summaries

Dec 12 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Saturday (start times are CET) Olympique Marseille (2) 2 Scorers: F. Thauvin 5, D. Benedetto 13 Yellow card: Kamara 76, Thauvin 77, Germain 94 Subs used: Gueye 24 (Sanson), Germain 65 (Cuisance), Balerdi 87 (Benedetto), Luis Henrique 87 (Thauvin) Monaco (0) 1 Scorers: W. Ben Yedder 79pen Yellow card: Fofana 43, Disasi 67 Subs used: Maripán 46 (Badiashile), Jovetić 58 (Volland), Pellegri 59 (Gelson Martins), Ballo 69 (Caio Henrique), Millot 76 (Tchouaméni) Referee: Benoît Millot ................................................................. Lens (1) 2 Scorers: J. Omlin 36og, G. Kakuta 50pen Yellow card: Cahuzac 75 Subs used: Ganago 69 (Muinga), Michelin 77 (Sylla), Boura 77 (Clauss), Banza 83 (Steven Fortès) Montpellier (2) 3 Scorers: S. Mavididi 16, Pedro Mendes 26, G. Laborde 69 Yellow card: Pedro Mendes 38 Subs used: Yun Il-Lok 80 (Mavididi), Dolly 80 (Savanier), Hilton 89 (Mollet) Referee: Jeremy Stinat ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (CET/GMT) Nice v Rennes (1300/1200) Brest v Reims (1500/1400) Lorient v Nîmes (1500/1400) Nantes v Dijon (1500/1400) Strasbourg v Metz (1500/1400) Lille v Bordeaux (1700/1600) PSG v Olympique Lyonnais (2100/2000) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Angers SCO v Strasbourg (1900/1800) Dijon v Lille (1900/1800) Montpellier v Metz (1900/1800) Nîmes v Nice (1900/1800) Reims v Nantes (1900/1800) Bordeaux v Saint-Étienne (2100/2000) Olympique Lyonnais v Brest (2100/2000) Monaco v Lens (2100/2000) PSG v Lorient (2100/2000) Rennes v Olympique Marseille (2100/2000)