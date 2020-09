Sep 13 (OPTA) - Summaries for the Ligue 1 on Sunday (start times are CET) Lille (0) 1 Scorers: Luiz Araujo 88 Yellow card: Pied 31, Bradarić 57, André 80, Çelik 84 Subs used: Luiz Araujo 73 (Ikoné), Çelik 83 (Pied), Weah 83 (David), Yazıcı 86 (André) Metz (0) 0 Yellow card: Maïga 20, Bronn 36, Pajot 43, Centonze 75 Subs used: Diallo 67 (Niane), Tchimbembé 92 (Nguette), Yade 92 (Angban), Gueye 92 (Fofana) Referee: Jérémie Pignard ................................................................. Angers SCO (0) 1 Scorers: S. Bahoken 55 Yellow card: Bahoken 19, Thomas 52, Thomas 60 (2nd), Fulgini 91 Missed penalty: S. Bahoken 44 Subs used: Pavlović 63 (Bobichon), Coulibaly 70 (Mangani), Thioub 71 (Capelle), Diony 78 (Bahoken) Reims (0) 0 Red card: Faes 42 Yellow card: Toure 49, Munetsi 85 Subs used: Munetsi 46 (Zeneli), Kutesa 46 (Cafaro), Berisha 61 (Moreto Cassamã), Dingomé 76 (Chavalerin), Hornby 81 (Toure) Referee: Benoît Bastien ................................................................. Dijon (0) 0 Red card: Assalé 55 Yellow card: Pape Diop 19 Subs used: Celina 46 (Dobre), Assalé 46 (Marié), Lautoa 46 (Pape Diop), Sammaritano 63 (Philippe), Younoussa 80 (Panzo) Brest (1) 2 Scorers: R. Perraud 42, I. Cardona 90+5 Subs used: Faussurier 21 (Pierre-Gabriel), Battocchio 24 (Belkebla), Mananga Mbock 46 (Le Douaron), Cardona 73 (Faivre), Chardonnet 73 (Hérelle) Referee: Bastien Dechepy ................................................................. Lorient in play Lens ................................................................. Nîmes in play Rennes ................................................................. Monaco (17:00) Nantes ................................................................. PSG (21:00) Olympique Marseille ................................................................. Tuesday, September 15 fixtures (CET/GMT) Montpellier v Olympique Lyonnais (2100/1900) Wednesday, September 16 fixtures (CET/GMT) PSG v Metz (2100/1900) Thursday, September 17 fixtures (CET/GMT) Olympique Marseille v Saint-Étienne (2100/1900) Friday, September 18 fixtures (CET/GMT) Olympique Lyonnais v Nîmes (2100/1900)