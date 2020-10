UPDATE 3-LPGA Tour KPMG Women's PGA Championship Scores

Oct 11 (OPTA) - Scores from the LPGA Tour KPMG Women's PGA Championship on Saturday -7 Sei Young Kim (Korea Republic) 71 65 67 -5 Brooke Henderson (Canada) 71 69 65 Anna Nordqvist (Sweden) 69 68 68 -4 Inbee Park (Korea Republic) 70 70 66 -3 Bianca Pagdanganan (Philippines) 77 65 65 -2 Carlota Ciganda (Spain) 68 69 71 Mina Harigae (USA) 74 68 66 Jennifer Kupcho (USA) 72 65 71 Gaby Lopez (Mexico) 68 72 68 -1 Nasa Hataoka (Japan) 72 69 68 0 In Gee Chun (Korea Republic) 72 67 71 Charley Hull (Great Britain) 70 71 69 Danielle Kang (USA) 68 69 73 Nanna Koerstz Madsen (Denmark) 72 69 69 Kelly Tan (Malaysia) 67 71 72 1 Brittany Lincicome (USA) 67 72 72 Sung Hyun Park (Korea Republic) 71 71 69 Jodi Ewart Shadoff (England) 72 67 72 2 Ashleigh Buhai (South Africa) 70 68 74 Moriya Jutanugarn (Thailand) 72 68 72 Lydia Ko (New Zealand) 68 70 74 Jeong-Eun Lee6 (Korea Republic) 70 72 70 Ally McDonald (USA) 71 71 70 Lauren Stephenson (USA) 70 68 74 3 Eun-Hee Ji (Korea Republic) 71 72 70 Yealimi Noh (USA) 74 68 71 Jennifer Song (USA) 72 68 73 Amy Yang (Korea Republic) 69 72 72 4 Matilda Castren (Finland) 69 77 68 Jennifer Chang (USA) 75 67 72 Cydney Clanton (USA) 68 74 72 Isabell Gabsa (Germany) 70 75 69 Stacy Lewis (USA) 75 71 68 Sophia Popov (Germany) 73 73 68 Jasmine Suwannapura (Thailand) 70 74 70 5 Ariya Jutanugarn (Thailand) 73 72 70 Cheyenne Knight (USA) 71 74 70 Pernilla Lindberg (Sweden) 69 76 70 Amy Olson (USA) 71 70 74 Melissa Reid (England) 74 70 71 Madelene Sagstrom (Sweden) 72 71 72 Lexi Thompson (USA) 70 72 73 Angel Yin (USA) 74 71 70 6 Celine Boutier (France) 74 71 71 Perrine Delacour (USA) 74 71 71 Yui Kawamoto (Japan) 72 70 74 Jenny Shin (Korea Republic) 70 76 70 Angela Stanford (USA) 73 73 70 7 Hannah Green (Australia) 79 66 72 Cristie Kerr (USA) 71 74 72 Jessica Korda (USA) 73 71 73 Pornanong Phatlum (Thailand) 73 70 74 Alena Sharp (Canada) 71 73 73 Anne Van Dam (Netherlands) 73 73 71 8 Chella Choi (Korea Republic) 75 71 72 Georgia Hall (England) 70 74 74 Haeji Kang (Korea Republic) 73 72 73 Leona Maguire (Republic of Ireland) 73 69 76 Haru Nomura (Japan) 74 72 72 Hee Young Park (Korea Republic) 76 69 73 Robynn Ree (USA) 71 71 76 Mariah Stackhouse (USA) 72 74 72 Elizabeth Szokol (USA) 71 74 73 9 Maria Fassi (Mexico) 73 72 74 Sarah Schmelzel (USA) 70 76 73 Linnea Strom (Sweden) 68 70 81 10 Laura Davies (England) 75 70 75 Lindy Duncan (USA) 72 72 76 Austin Ernst (USA) 73 73 74 Katherine Hull-kirk (Australia) 73 73 74 Alison Lee (USA) 75 71 74 Xiyu Lin (China PR) 73 73 74 11 Minjee Lee (Australia) 73 71 77 Hinako Shibuno (Japan) 70 75 76 Patty Tavatanakit (Thailand) 72 73 76