Cleveland 5, Pittsburgh 3 Cleveland ab r h rbi bb so avg Hernandez 2B 5 1 2 0 0 1 .345 Ramirez 3B 3 0 0 0 0 1 .286 Arroyo 3B 2 1 1 3 0 1 .381 Lindor SS 3 0 1 0 0 1 .394 Chang SS 1 0 1 1 0 0 .276 Santana 1B 3 0 1 0 0 1 .387 Elmore 1B 1 0 0 0 0 0 .087 Reyes DH 2 0 0 0 1 0 .414 Naylor DH-PH 1 0 0 0 0 1 .000 Naquin RF 3 0 0 0 0 0 .000 Johnson RF 1 1 1 0 0 0 .313 Santana LF 2 0 0 0 0 0 .185 Valera LF 1 1 0 0 1 1 .333 Perez C 1 0 0 0 1 1 .167 Taylor C 0 1 0 0 1 0 .267 Mercado CF 2 0 0 0 0 1 .250 Allen CF 2 0 1 1 0 0 .130 Plesac P 0 0 0 0 0 0 .000 Perez P 0 0 0 0 0 0 .000 Leone P 0 0 0 0 0 0 .000 Hill P 0 0 0 0 0 0 .000 Maton P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 5 8 5 4 9 - Pittsburgh ab r h rbi bb so avg Dyson CF 3 0 0 0 0 2 .118 Martin CF 1 0 1 0 0 0 .292 Reynolds LF 3 0 1 0 0 1 .273 Brito LF 1 0 0 0 0 1 .231 Frazier 2B 4 0 0 0 0 1 .206 Bell 1B 3 0 1 0 0 0 .222 Evans 3B-PR 1 1 0 0 0 0 .333 Moran 3B 3 0 2 0 0 1 .281 Craig 1B 0 0 0 0 0 0 .182 Susac PH 1 0 0 0 0 1 .286 Osuna DH-RF 4 0 0 0 0 1 .281 Gonzalez DH-SS 4 1 3 1 0 0 .250 Stallings C 2 1 1 0 0 1 .364 Murphy C 2 0 0 0 0 0 .143 Heredia RF 2 0 1 2 0 0 .190 Cruz SS 1 0 0 0 1 0 .208 Musgrove P 0 0 0 0 0 0 .000 Brault P 0 0 0 0 0 0 .000 Kuhl P 0 0 0 0 0 0 .000 Crick P 0 0 0 0 0 0 .000 Neverauskas P 0 0 0 0 0 0 .000 Burdi P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 3 10 3 1 9 - Cleveland 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -- 5 8 1 Pittsburgh 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -- 3 10 0 Cleveland ip h r er bb so np era Plesac 5.0 6 2 2 0 6 - 3.38 Perez 1.0 2 1 1 0 1 - 6.35 Leone, W (1-0) 1.0 1 0 0 1 1 - 10.50 Hill 1.0 0 0 0 0 1 - 1.50 Maton, S (0) 1.0 1 0 0 0 0 - 1.13 Pittsburgh ip h r er bb so np era Musgrove 3.0 1 0 0 1 5 - 8.31 Brault 2.0 1 0 0 1 0 - 4.15 Kuhl 2.0 1 0 0 0 1 - 4.91 Crick, BS (0) 0.1 2 4 4 2 0 - 10.80 Neverauskas 0.2 1 0 0 0 1 - 2.84 Burdi 1.0 2 1 1 0 2 - 3.18