UPDATE 3-MLB Yankees vs Phillies Box Score

New York 2, Philadelphia 2 Philadelphia ab r h rbi bb so avg Quinn CF 3 0 1 1 0 1 .259 Mahtook CF-PH 1 0 0 0 0 1 .192 Segura 3B 1 0 0 0 0 1 .281 O'Hoppe DH 1 0 0 0 0 0 .000 Gregorius SS 3 1 1 0 0 0 .171 Torreyes SS 1 0 0 0 0 0 .292 Realmuto C 3 0 1 1 1 0 .310 Marchan C 1 0 0 0 0 0 .429 Hoskins 1B 1 0 0 0 2 0 .257 Gosselin 1B 1 0 1 0 0 0 .370 Kingery DH 1 0 0 0 2 0 .200 Garlick DH-LF-PH 1 0 0 0 0 0 .208 Haseley DH-LF 3 0 0 0 0 0 .115 Grullon DH-PH 1 0 0 0 0 1 .182 Walker 2B 3 0 0 0 0 1 .219 Harrison 2B 1 0 0 0 0 1 .154 Williams RF 3 1 2 0 0 1 .143 Martini PH-RF 1 0 0 0 0 1 .333 Bohm 3B-DH 4 0 1 0 0 0 .357 Velasquez P 0 0 0 0 0 0 .000 Parker P 0 0 0 0 0 0 .000 Stock P 0 0 0 0 0 0 .000 Rosso P 0 0 0 0 0 0 .000 Llovera P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 2 7 2 5 8 - New York ab r h rbi bb so avg LeMahieu 2B 3 0 0 0 0 1 .294 Wade 2B 1 0 0 0 0 0 .143 Judge RF 3 1 1 1 0 2 .429 Frazier RF 0 0 0 0 1 0 .321 Torres SS 3 0 1 0 0 1 .250 Estrada SS 1 0 0 0 0 0 .229 Stanton DH 4 0 0 0 0 1 .143 Hicks CF 1 0 0 0 2 0 .000 Tauchman CF 1 0 1 0 0 0 .194 Ford PH 1 1 1 1 0 0 .194 Sanchez C 2 0 0 0 0 1 .087 Andujar 1B-PH 1 0 0 0 1 1 .243 Voit 1B 2 0 1 0 0 1 .294 Kratz C-PH 2 0 1 0 0 0 .318 Gardner LF 2 0 0 0 1 1 .231 Granite LF 0 0 0 0 0 0 .158 Urshela 3B 3 0 1 0 0 0 .222 Garcia P 0 0 0 0 0 0 .000 Hale P 0 0 0 0 0 0 .000 Nelson P 0 0 0 0 0 0 .000 Britton P 0 0 0 0 0 0 .000 Kriske P 0 0 0 0 0 0 .000 Zych P 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 30 2 7 2 5 9 - Philadelphia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -- 2 7 0 New York 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -- 2 7 1 Philadelphia ip h r er bb so np era Velasquez 5.0 4 1 1 1 6 - 3.55 Parker 1.0 1 0 0 2 1 - 6.35 Stock 1.0 0 0 0 1 0 - 0.00 Rosso 1.0 1 0 0 1 1 - 2.70 Llovera, BS (1) 1.0 1 1 1 0 1 - 2.57 New York ip h r er bb so np era Garcia 1.2 4 2 1 2 1 - 7.00 Hale 2.2 2 0 0 3 1 - 4.50 Nelson 1.2 0 0 0 0 3 - 0.00 Britton 1.0 1 0 0 0 0 - 1.50 Kriske 1.0 0 0 0 0 2 - 2.84 Zych 1.0 0 0 0 0 1 - 0.00