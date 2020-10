UPDATE 3-PGA Tour CJ Cup Scores

Oct 18 (OPTA) - Scores from the PGA Tour CJ Cup on Saturday -15 Russell Henley (USA) 66 68 67 -12 Talor Gooch (USA) 70 65 69 Lanto Griffin (USA) 70 68 66 Jason Kokrak (USA) 70 66 68 Xander Schauffele (USA) 66 64 74 -10 Jason Day (Australia) 70 70 66 Tyrrell Hatton (England) 65 68 73 Justin Thomas (USA) 72 66 68 -9 Collin Morikawa (USA) 71 65 71 -8 Hideki Matsuyama (Japan) 70 68 70 Rory McIlroy (Northern Ireland) 73 69 66 Sebastian Munoz (Colombia) 71 70 67 Bubba Watson (USA) 74 69 65 -7 Matthew Fitzpatrick (England) 69 68 72 Harry Higgs (USA) 72 67 70 Joaquin Niemann (Chile) 72 68 69 Jon Rahm (Spain) 67 73 69 -6 Tyler Duncan (USA) 67 71 72 Harris English (USA) 75 66 69 Rickie Fowler (USA) 74 68 68 Viktor Hovland (Norway) 75 66 69 Brooks Koepka (USA) 74 68 68 Ryan Palmer (USA) 68 76 66 Kevin Streelman (USA) 68 70 72 -5 Daniel Berger (USA) 71 70 70 Mark Hubbard (USA) 70 71 70 Cameron Smith (Australia) 69 74 68 -4 Abraham Ancer (Mexico) 69 73 70 Billy Horschel (USA) 70 70 72 Si Woo Kim (Korea Republic) 69 74 69 Ian Poulter (England) 69 70 73 Richy Werenski (USA) 74 68 70 -3 Keegan Bradley (USA) 75 70 68 Sergio Garcia (Spain) 71 70 72 Adam Hadwin (Canada) 75 69 69 Brian Harman (USA) 71 71 71 Robby Shelton (USA) 73 70 70 -2 Byeong Hun An (Korea Republic) 73 73 68 Marc Leishman (Australia) 73 71 70 Justin Rose (England) 74 72 68 -1 Kevin Kisner (USA) 77 71 67 Kevin Na (USA) 76 66 73 Carlos Ortiz (Mexico) 72 71 72 0 Joel Dahmen (USA) 68 75 73 Tom Hoge (USA) 73 70 73 Seong Hyeon KIM (Korea Republic) 77 70 69 Hanbyeol Kim (Korea Republic) 74 69 73 Andrew Landry (USA) 71 69 74 Danny Lee (New Zealand) 71 72 73 Shane Lowry (Republic of Ireland) 72 74 70 1 Patrick Cantlay (USA) 71 72 74 Cameron Champ (USA) 74 69 74 Mackenzie Hughes (Canada) 73 75 69 Louis Oosthuizen (South Africa) 70 73 74 Jordan Spieth (USA) 74 74 69 Nick Taylor (Canada) 71 74 72 2 Matt Kuchar (USA) 76 68 74 3 Paul Casey (England) 75 77 67 Corey Conners (Canada) 77 70 72 Jim Herman (USA) 78 69 72 Sungjae Im (Korea Republic) 78 69 72 J.T. Poston (USA) 78 70 71 Scottie Scheffler (USA) 71 77 71 4 Tommy Fleetwood (England) 77 71 72 Dylan Frittelli (South Africa) 74 72 74 Jeong-Woo Ham (Korea Republic) 79 71 70 Joohyung Kim (Korea Republic) 75 71 74 Brendon Todd (USA) 77 73 70 5 Kyoung-Hoon Lee (Korea Republic) 78 73 70 6 Adam Long (USA) 78 72 72 Matthew Wolff (USA) 80 73 69 8 Jaekyeong Lee (Korea Republic) 77 76 71 9 Brendan Steele (USA) 73 79 73 10 Sung-hoon Kang (Korea Republic) 73 71 82 Michael Thompson (USA) 75 77 74 Gary Woodland (USA) 73 75 78 13 Alex Noren (Sweden) 77 73 79 16 Tae Hee Lee (Korea Republic) 75 75 82