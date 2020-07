Jul 26 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) Arsenal in play Watford ................................................................. Burnley in play Brighton & Hove Albion ................................................................. Chelsea in play Wolverhampton Wanderers ................................................................. Crystal Palace (0) 1 Scorers: J. Schlupp 53 Yellow card: McCarthy 17, Mitchell 49, Kouyaté 75 Subs used: Riedewald 70 (McArthur), Milivojević 85 (Schlupp) Tottenham Hotspur (1) 1 Scorers: H. Kane 13 Yellow card: Alderweireld 61, Dier 91 Subs used: Bergwijn 60 (Lo Celso), Alli 80 (Son Heung-Min), Skipp 80 (Sissoko), Sánchez 93 (Lucas Moura) Referee: Andre Marriner ................................................................. Everton (1) 1 Scorers: M. Kean 41 Yellow card: Keane 79 Subs used: Gordon 58 (Walcott), Sidibé 58 (Coleman), Bernard 70 (Davies), Calvert-Lewin 70 (Kean), Baines 71 (Digne) AFC Bournemouth (2) 3 Scorers: J. King 13pen, D. Solanke 45+1, J. Stanislas 80 Subs used: Billing 64 (Solanke), Stanislas 64 (Brooks), Wilson 88 (King) Referee: Chris Kavanagh ................................................................. Leicester City in play Manchester United ................................................................. Manchester City (2) 5 Scorers: Gabriel Jesus 11, K. De Bruyne 45+1, R. Sterling 79, R. Mahrez 83, K. De Bruyne 90 Yellow card: João Cancelo 51 Subs used: Mahrez 46 (Foden), Fernandinho 46 (Eric García), İ. Gündoğan 46 (Rodri), Bernardo Silva 85 (David Silva) Norwich City (0) 0 Yellow card: Zimmermann 92 Subs used: Idah 77 (Pukki), Vrančić 77 (Stiepermann), Martin 87 (Hernández), Thomas 92 (Cantwell), Famewo 92 (McLean) Referee: Craig Pawson ................................................................. Newcastle United (1) 1 Scorers: D. Gayle 1 Yellow card: Fernández 33 Subs used: Joelinton 46 (Saint-Maximin), Longstaff 49 (Bentaleb), Carroll 70 (Gayle), Hayden 70 (Almirón), Watts 74 (Rose) Liverpool (1) 3 Scorers: V. van Dijk 38, D. Origi 59, S. Mané 89 Subs used: Mohamed Salah 64 (Origi), Roberto Firmino 64 (Oxlade-Chamberlain), Mané 64 (Minamino), Alexander-Arnold 85 (Williams), Jones 85 (Keïta) Referee: Anthony Taylor ................................................................. Southampton (0) 3 Scorers: C. Adams 50, C. Adams 71, D. Ings 84pen Subs used: Smallbone 30 (Armstrong), Long 85 (Adams), Obafemi 91 (Oriol Romeu) Sheffield United (1) 1 Scorers: J. Lundstram 26 Yellow card: Stevens 93 Subs used: Zivkovic 52 (McBurnie), Clarke 70 (Sharp), Norwood 80 (Basham) Referee: Peter Bankes ................................................................. West Ham United in play Aston Villa .................................................................