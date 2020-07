Jul 4 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Saturday (start times are BST) Norwich City (0) 0 Yellow card: Lewis 38, Cantwell 91 Subs used: Idah 67 (Duda), Cantwell 67 (Hernández), Pukki 67 (Drmic), Vrančić 78 (Tettey) Brighton & Hove Albion (1) 1 Scorers: L. Trossard 25 Yellow card: Lamptey 88, Groß 89 Subs used: Bernardo 72 (Connolly), Groß 72 (Mooy), Mac Allister 79 (Trossard), Stephens 79 (Bissouma), Duffy 94 (Lamptey) Referee: Stuart Attwell ................................................................. Leicester City (0) 3 Scorers: K. Iheanacho 49, J. Vardy 77, J. Vardy 90+4 Yellow card: Chilwell 48, Albrighton 50 Subs used: Bennett 46 (Chilwell), Praet 64 (Iheanacho), Barnes 75 (Ayoze Pérez), Fuchs 75 (Albrighton), Choudhury 89 (Tielemans) Crystal Palace (0) 0 Yellow card: McArthur 57 Subs used: Kouyaté 60 (Riedewald), McCarthy 69 (McArthur), Townsend 82 (Benteke), Mitchell 83 (van Aanholt) Referee: Jonathan Moss ................................................................. Manchester United (3) 5 Scorers: M. Greenwood 29, M. Rashford 35pen, A. Martial 45+2, M. Greenwood 54, Bruno Fernandes 59 Subs used: Bailly 46 (Lindelöf), Fred 67 (Matić), James 75 (Greenwood), Ighalo 80 (Rashford), Mata 80 (Martial) AFC Bournemouth (1) 2 Scorers: J. Stanislas 15, J. King 49pen Yellow card: Lerma 31 Subs used: Groeneveld 46 (Brooks), Gosling 66 (Stanislas), Billing 66 (Solanke), Wilson 66 (Cook), Stacey 77 (Smith) Referee: Mike Dean ................................................................. Wolverhampton Wanderers (0) 0 Yellow card: Saïss 75, Coady 84 Subs used: Diogo Jota 55 (Dendoncker), Pedro Neto 72 (Doherty), Gibbs-White 89 (João Moutinho) Arsenal (1) 2 Scorers: B. Saka 43, A. Lacazette 86 Yellow card: David Luiz 32, Maitland-Niles 79, Torreira 88, Xhaka 91 Subs used: Maitland-Niles 56 (Tierney), Willock 76 (Saka), Bellerín 76 (Cédric Soares), Torreira 83 (Dani Ceballos), Lacazette 83 (Nketiah) Referee: Michael Oliver ................................................................. Chelsea (20:00) Watford ................................................................. Sunday, July 5 fixtures (BST/GMT) Burnley v Sheffield United (1200/1100) Newcastle United v West Ham United (1415/1315) Liverpool v Aston Villa (1630/1530) Southampton v Manchester City (1900/1800) Monday, July 6 fixtures (BST/GMT) Tottenham Hotspur v Everton (2000/1900) Tuesday, July 7 fixtures (BST/GMT) Crystal Palace v Chelsea (1800/1700) Watford v Norwich City (1800/1700) Arsenal v Leicester City (2015/1915) Wednesday, July 8 fixtures (BST/GMT) Manchester City v Newcastle United (1800/1700) Sheffield United v Wolverhampton Wanderers (1800/1700) West Ham United v Burnley (1800/1700) Brighton & Hove Albion v Liverpool (2015/1915) Thursday, July 9 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur (1800/1700) Everton v Southampton (1800/1700) Aston Villa v Manchester United (2015/1915)