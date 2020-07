Jul 5 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Sunday (start times are BST) Burnley (1) 1 Scorers: J. Tarkowski 43 Subs used: Wood 69 (Vydra), Guðmunds­son 95 (Pieters) Sheffield United (0) 1 Scorers: J. Egan 80 Subs used: Sharp 54 (Norwood), O'Connell 55 (Robinson), Mousset 71 (McBurnie), Rodwell 75 (Basham) Referee: Peter Bankes ................................................................. Newcastle United (1) 2 Scorers: M. Almirón 17, J. Shelvey 67 Yellow card: Gayle 37 Subs used: Bentaleb 43 (Hayden), Lazaro 69 (Saint-Maximin), Ritchie 70 (Gayle), Carroll 81 (Joelinton) West Ham United (1) 2 Scorers: M. Antonio 4, T. Souček 65 Subs used: Noble 57 (Lanzini), Yarmolenko 75 (Pablo Fornals) Referee: Craig Pawson ................................................................. Liverpool (0) 2 Scorers: S. Mané 71, C. Jones 89 Yellow card: Robertson 21 Subs used: Roberto Firmino 60 (Origi), Henderson 61 (Fabinho), Wijnaldum 61 (Oxlade-Chamberlain), Jones 85 (Keïta), Williams 94 (Robertson) Aston Villa (0) 0 Yellow card: McGinn 36 Subs used: Samatta 74 (Davis), Jota Peleteiro 74 (El Ghazi), Vassilev 85 (Trézéguet) Referee: Paul Tierney ................................................................. Southampton (19:00) Manchester City ................................................................. Monday, July 6 fixtures (BST/GMT) Tottenham Hotspur v Everton (2000/1900) Tuesday, July 7 fixtures (BST/GMT) Crystal Palace v Chelsea (1800/1700) Watford v Norwich City (1800/1700) Arsenal v Leicester City (2015/1915) Wednesday, July 8 fixtures (BST/GMT) Manchester City v Newcastle United (1800/1700) Sheffield United v Wolverhampton Wanderers (1800/1700) West Ham United v Burnley (1800/1700) Brighton & Hove Albion v Liverpool (2015/1915) Thursday, July 9 fixtures (BST/GMT) AFC Bournemouth v Tottenham Hotspur (1800/1700) Everton v Southampton (1800/1700) Aston Villa v Manchester United (2015/1915)