Oct 31 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Saturday (start times are BST) Sheffield United (0) 0 Subs used: Lundstram 55 (Osborn), Norwood 65 (Ampadu), McGoldrick 81 (Lowe) Manchester City (1) 1 Scorers: K. Walker 28 Subs used: Foden 81 (Ferran Torres), İ. Gündoğan 85 (Mahrez) Referee: Michael Oliver ................................................................. Burnley (0) 0 Yellow card: Long 49 Subs used: Rodriguez 46 (Stephens), Brady 73 (Barnes) Chelsea (1) 3 Scorers: H. Ziyech 26, K. Zouma 63, T. Werner 70 Subs used: Hudson-Odoi 73 (Ziyech), Giroud 77 (Abraham), Jorginho 86 (Havertz) Referee: David Coote ................................................................. Liverpool (1) 2 Scorers: Mohamed Salah 42pen, Diogo Jota 85 Subs used: Shaqiri 70 (Jones), Diogo Jota 70 (Roberto Firmino), Milner 90 (Mohamed Salah) West Ham United (1) 1 Scorers: Pablo Fornals 10 Yellow card: Rice 49 Subs used: Yarmolenko 74 (Haller), Lanzini 88 (Masuaku), Benrahma 89 (Bowen) Referee: Kevin Friend ................................................................. Sunday, November 1 fixtures (BST/GMT) Aston Villa v Southampton (1200) Newcastle United v Everton (1400) Manchester United v Arsenal (1630) Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion (1915) Monday, November 2 fixtures (BST/GMT) Fulham v West Bromwich Albion (1730) Leeds United v Leicester City (2000)