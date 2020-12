UPDATE 3-Premier League Summaries

Dec 18 (OPTA) - Summaries for the Premier League on Thursday (start times are BST) Aston Villa (0) 0 Yellow card: Watkins 84 Subs used: Davis 80 (Traoré) Burnley (0) 0 Yellow card: Brady 32 Subs used: Barnes 65 (Rodriguez), Vydra 82 (Wood), Pieters 91 (Brady) Referee: Craig Pawson ................................................................. Sheffield United (1) 2 Scorers: D. McGoldrick 5, D. McGoldrick 87 Yellow card: Jagielka 51, Egan 70, Robinson 95 Subs used: Jagielka 12 (Berge), Mousset 63 (Jagielka), Brewster 73 (Burke) Manchester United (2) 3 Scorers: M. Rashford 26, A. Martial 33, M. Rashford 51 Yellow card: Henderson 91, Pogba 95 Subs used: Mata 74 (Greenwood), van de Beek 80 (Bruno Fernandes), McTominay 90 (Martial) Referee: Michael Oliver ................................................................. Saturday, December 19 fixtures (BST/GMT) Crystal Palace v Liverpool (1230) Southampton v Manchester City (1500) Everton v Arsenal (1730) Newcastle United v Fulham (2000) Sunday, December 20 fixtures (BST/GMT) Brighton & Hove Albion v Sheffield United (1200) Tottenham Hotspur v Leicester City (1415) Manchester United v Leeds United (1630) West Bromwich Albion v Aston Villa (1915) Monday, December 21 fixtures (BST/GMT) Burnley v Wolverhampton Wanderers (1730) Chelsea v West Ham United (2000)