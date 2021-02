UPDATE 3-Primeira Liga Summaries

Feb 13 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Nacional (0) 2 Scorers: João Vigário 68, Pedro Mendes 83 Yellow card: Azouni 41, Chico Ramos 45, Nuno Borges 84, Rui Correia 94 Subs used: Pedro Mendes 65 (João Camacho), Riascos 65 (Chico Ramos), Marco Matias 75 (Thill), Rúben Micael 75 (Azouni), Witi 87 (João Vigário) Farense (0) 3 Scorers: André Pinto 51, R. Gauld 62, Pedro Mendes 86og Yellow card: Fábio Nunes 66, Stojiljković 92 Subs used: Stojiljković 64 (Pedro Henrique), Hugo Seco 79 (Licá), Filipe Melo 88 (Madi Queta) Referee: Rui Manuel Gomes Costa ................................................................. Vitória Guimarães (0) 1 Scorers: Ricardo Quaresma 70 Yellow card: Ricardo Quaresma 58, Jorge Fernandes 84 Missed penalty: Ricardo Quaresma 70 Subs used: Bruno Duarte 62 (Rúben Lameiras), Edwards 62 (André Almeida), Rochinha 81 (Mensah) Rio Ave (2) 3 Scorers: Carlos Mané 23, Rafael Camacho 32, Gelson Dala 74 Yellow card: Ivo Pinto 88, Pedro Amaral 89 Subs used: Pedro Amaral 66 (Sávio), Tarantini 66 (Francisco Geraldes), Ronan 74 (Gelson Dala), Guga 75 (Rafael Camacho), Anderson Cruz 79 (Carlos Mané) Referee: Gustavo Fernandes Correia ................................................................. Porto in play Boavista ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (WET/GMT) Portimonense v Gil Vicente (1500) Santa Clara v Sporting Braga (1730) Moreirense v Benfica (2015) Monday, February 15 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Paços de Ferreira (2015) Tuesday, February 16 fixtures (WET/GMT) Tondela v Marítimo (1745) Wednesday, February 17 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Farense (2145)