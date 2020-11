Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Portimonense (0) 1 Scorers: Aylton Boa Morte 66 Yellow card: Anzai 41, Lucas Fernandes 59, Aylton Boa Morte 84 Subs used: Ricardo Vaz Té 45 (Pedro Sá), Moufi 46 (Anzai), Aylton Boa Morte 46 (Welinton Júnior), Henrique 78 (Fali Candé), Fernando Medeiros 78 (Lucas Fernandes) Santa Clara (1) 2 Scorers: Fábio Cardoso 37, Thiago Santana 57 Yellow card: Carlos 6, Osama Rashid 19, Nené 32, Fábio Cardoso 52, Jean Patric 82, Marco Pereira 94 Subs used: Jean Patric 74 (Ukra), Anderson Carvalho 74 (Nené), González 83 (Lincoln), Costinha 92 (Carlos), Sagna 93 (Rafael Ramos) Referee: Fábio José Costa Veríssimo ................................................................. Gil Vicente (0) 1 Scorers: Samuel Lino 66 Yellow card: Rúben Fernandes 61 Subs used: Samuel Lino 46 (Miullen), Baraye 63 (Léautey), Renan 75 (Lourency), João Afonso 85 (Lucas Mineiro) Vitória Guimarães (1) 2 Scorers: Bruno Duarte 23, Rochinha 89 Yellow card: Bruno Varela 53, Miguel Luís 82 Subs used: Miguel Luís 63 (André André), Holm 75 (Bruno Duarte), Rochinha 75 (Maddox), Edwards 79 (Mumin), André Almeida 79 (Ricardo Quaresma) Referee: Gustavo Fernandes Correia ................................................................. Sporting CP (20:00) Tondela ................................................................. Monday, November 2 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Famalicão (1845) Boavista v Benfica (2100) Friday, November 6 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Rio Ave (2030)