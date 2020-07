UPDATE 3-Primeira Liga Summaries

Jul 19 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Sunday (start times are WET) Belenenses (0) 1 Scorers: Marco Matias 88 Yellow card: Phete 16, Nilton Varela 23, Marco Matias 90, Ricardo Ferreira 91 Subs used: Marco Matias 70 (Licá), Silvestre Varela 78 (Show), Keita 78 (Cassierra), Danny Henriques 94 (Nilton Varela) Gil Vicente (0) 0 Yellow card: Rúben Ribeiro 57, Alex Pinto 66, Rodrigão 77, Baraye 84 Subs used: Sandro Lima 61 (Hugo Vieira), Lourency 61 (Kraev), Baraye 79 (Samuel Lino) Referee: Manuel António Rodrigues Oliveira ................................................................. Vitória Guimarães (1) 1 Scorers: M. Edwards 24 Yellow card: Frederico Venâncio 45, Poha 64 Subs used: Rochinha 69 (John), Ouattara 70 (Bruno Duarte), Pedro Henrique 78 (André André), Pêpê Rodrigues 91 (Edwards) Marítimo (0) 0 Yellow card: Fábio China 54, Pedro Pelágio 64, Renê 71, Nanu 83 Subs used: Milson 61 (Vuković), Getterson 61 (Bruno Xadas), Jefferson 61 (Edgar Costa), Erivaldo 91 (Kerkez), Bambock 93 (Pedro Pelágio) Referee: Luis Miguel Branco Godinho ................................................................. Monday, July 20 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Portimonense (1700/1600) Tondela v Sporting Braga (1915/1815) Porto v Moreirense (2115/2015) Tuesday, July 21 fixtures (WET/GMT) Sporting CP v Vitória Setúbal (1900/1800) Desportivo Aves v Benfica (2115/2015)