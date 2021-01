UPDATE 3-Primeira Liga Summaries

Jan 30 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Saturday (start times are WET) Nacional (0) 2 Scorers: B. Róchez 53, Chico Ramos 57 Yellow card: Gorré 34, Azouni 37, Nuno Borges 94, João Camacho 95, Piscitelli 97 Subs used: Júlio César 12 (Lucas Kal), João Vigário 72 (Witi), Alhassan 85 (Thill), João Camacho 86 (Azouni) Famalicão (1) 1 Scorers: Anderson Silva 32 Yellow card: Ugarte 81 Subs used: Luković 21 (Gustavo Assunção), Gil Dias 69 (Heriberto Tavares), Jhonata Robert 83 (Ugarte), Diogo Figueiras 83 (Ivo Rodrigues), Iván Jaime 83 (Patrick William) Referee: Tiago Bruno Lopes Martins ................................................................. Tondela (0) 2 Scorers: João Pedro 46, Rafael Barbosa 90+3 Yellow card: Martínez 50, Murillo 60, Rafael Barbosa 78, Bebeto 85, Niasse 90 Subs used: Rafael Barbosa 74 (Salvador Agra), Ricardo Alves 86 (João Pedro), Khacef 86 (Filipe Ferreira), Telmo Arcanjo 94 (Murillo) Farense (0) 0 Yellow card: André Pinto 29 Subs used: Stojiljković 62 (André Pinto), Mansilla 68 (Tomás Tavares), Jonatan Lucca 69 (Madi Queta), Hugo Seco 78 (Licá), Pedro Henrique 78 (Bura) Referee: Luis Miguel Branco Godinho ................................................................. Portimonense in play Boavista ................................................................. Sunday, January 31 fixtures (WET/GMT) Vitória Guimarães v Marítimo (1500) Monday, February 1 fixtures (WET/GMT) Santa Clara v Belenenses (1700) Porto v Rio Ave (1900) Moreirense v Sporting Braga (1945) Sporting CP v Benfica (2130) Tuesday, February 2 fixtures (WET/GMT) Gil Vicente v Paços de Ferreira (2015) Thursday, February 4 fixtures (WET/GMT) Farense v Santa Clara (1500) Belenenses v Porto (1900) Sporting Braga v Portimonense (2100) Famalicão v Moreirense (2130)