UPDATE 3-Primeira Liga Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Tuesday (start times are WET) Paços de Ferreira (0) 0 Yellow card: Diaby 13, Singh 31 Subs used: João Pedro 65 (Diaby), Zé Uilton 65 (Singh), João Amaral 66 (Hélder Ferreira), Adriano Castanheira 83 (Pedro Rebocho) Portimonense (0) 0 Yellow card: Ewerton 23 Subs used: Bruno Moreira 66 (Beto), Henrique 72 (Luquinhas), Salmani 72 (Aylton Boa Morte), Lucas Tagliapietra 89 (Ewerton), Poha 89 (Fali Candé) Referee: Manuel Mota ................................................................. Rio Ave (0) 2 Scorers: Carlos Mané 59, Rafael Camacho 64 Yellow card: Borevković 5, Aderllan Santos 39, Pelé 87, Gelson Dala 88 Subs used: Carlos Mané 46 (Guga), Pedro Amaral 72 (Fábio Coentrão), Anderson Cruz 72 (Rafael Camacho), Tarantini 81 (Filipe Augusto), Nélson Monte 88 (Francisco Geraldes) Tondela (1) 1 Scorers: J. Murillo 32 Yellow card: Medioub 11, Salvador Agra 82 Subs used: Salvador Agra 58 (Telmo Arcanjo), Anne 73 (Pedro Augusto), Tiago Almeida 73 (Bebeto) Referee: Vitor Jorge Fernandes Ferreira ................................................................. Boavista (0) 0 Yellow card: Javi García 74, Javi García 74 (2nd) Subs used: Benguche 65 (Castro), Hamache 83 (Njie) Nacional (1) 1 Scorers: Nuno Santos 42og Yellow card: Pedrão 35, Gorré 71, Azouni 79, Piscitelli 91 Subs used: Pedro Mendes 63 (Róchez), João Camacho 63 (Thill), Marco Matias 80 (Gorré), Alhassan 90 (Azouni), Júlio César 90 (Chico Ramos) Referee: Fábio Oliveira Melo ................................................................. Gil Vicente (21:00) Sporting CP ................................................................. Friday, February 12 fixtures (WET/GMT) Famalicão v Belenenses (2030) Saturday, February 13 fixtures (WET/GMT) Nacional v Farense (1530) Vitória Guimarães v Rio Ave (1800) Porto v Boavista (2030) Sunday, February 14 fixtures (WET/GMT) Portimonense v Gil Vicente (1500) Santa Clara v Sporting Braga (1730) Moreirense v Benfica (2015)