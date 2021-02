Feb 5 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Friday (start times are WET) Rio Ave (0) 0 Yellow card: Tarantini 35, Fábio Coentrão 55 Missed penalty: Pelé 96 Subs used: Filipe Augusto 56 (Tarantini), Rafael Camacho 56 (Ronan), Carlos Mané 84 (Guga) Nacional (0) 0 Yellow card: Azouni 50, Piscitelli 92 Subs used: João Camacho 67 (Thill), Pedro Mendes 78 (Róchez), Alhassan 89 (Azouni), Marco Matias 89 (Gorré) Referee: Iancu Ioan Vasilica ................................................................. Benfica (0) 0 Yellow card: Weigl 67 Subs used: Núñez 46 (Éverton), Gonçalo Ramos 59 (Seferović), Pedrinho 68 (Pizzi), Chiquinho 80 (Cervi), Gabriel 80 (Weigl) Vitória Guimarães (0) 0 Yellow card: André André 32, Trmal 91 Subs used: Pepelu 46 (Miguel Luís), Rochinha 76 (Ricardo Quaresma), Edwards 82 (Rúben Lameiras), Wakaso 82 (André Almeida), Holm 90 (Estupiñán) Referee: Nuno Miguel Serrano Almeida ................................................................. Marítimo (0) 0 Yellow card: Léo Andrade 30, Renê 83 Subs used: Karo 56 (Léo Andrade), Alipour 56 (Sassá), Söderström 73 (Tagueu), Correa 73 (Bambock), Milson 82 (Rúben Macedo) Sporting CP (1) 2 Scorers: Pedro Gonçalves 9, Pedro Gonçalves 57 Yellow card: João Pereira 92 Subs used: Tiago Tomás 66 (Paulinho), Bruno Tabata 77 (Nuno Santos), Daniel Bragança 87 (Matheus Nunes), João Pereira 87 (Antunes) Referee: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel ................................................................. Paços de Ferreira (1) 2 Scorers: Douglas Tanque 2, João Pedro 85 Yellow card: Zé Uilton 60, Pedro Rebocho 64 Subs used: Adriano Castanheira 63 (João Amaral), Hélder Ferreira 63 (Singh), Pedro Rebocho 63 (Zé Uilton), João Pedro 81 (Bruno Costa), Ibrahim 88 (Douglas Tanque) Tondela (0) 1 Scorers: João Pedro 66pen Yellow card: Jaume Grau 48 Subs used: Rafael Barbosa 68 (Salvador Agra), Roberto Olabe 81 (Mario González), Ņtrkalj 81 (João Pedro), Anne 91 (Tiago Almeida), Telmo Arcanjo 91 (Pedro Augusto) Referee: João Pedro Silva Pinheiro ................................................................. Boavista in play Gil Vicente ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (WET/GMT) Sporting Braga v Porto (2045) Monday, February 8 fixtures (WET/GMT) Farense v Moreirense (1700) Benfica v Famalicão (1900) Marítimo v Santa Clara (1900) Belenenses v Vitória Guimarães (2100) Tuesday, February 9 fixtures (WET/GMT) Paços de Ferreira v Portimonense (1500) Rio Ave v Tondela (1700) Boavista v Nacional (1900) Gil Vicente v Sporting CP (2100)