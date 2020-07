UPDATE 3-Primeira Liga Summaries

Jul 14 (OPTA) - Summaries for the Primeira Liga on Tuesday (start times are WET) Santa Clara (2) 3 Scorers: Zé Manuel 21, Cryzan 28, Carlos 74 Subs used: Nené 66 (Lincoln), Carlos 66 (Diogo Salomão), César Martins 82 (Fábio Cardoso), João Lucas 82 (Sanusi), Rodolfo Cardoso 90 (André Ferreira) Desportivo Aves (0) 0 Yellow card: Bruno Morais 55 Subs used: Mouandilmadji 54 (Cláudio Falcão), Bruno Lourenço 71 (Rúben Oliveira), Ricardo Mangas 72 (José Varela), Touré 86 (Pedro Soares), Zidane Banjaqui 86 (Mohammadi) Referee: Gustavo Fernandes Correia ................................................................. Portimonense (2) 2 Scorers: Willyan 14, Lucas Possignolo 42pen Yellow card: Bruno Tabata 86 Subs used: Martínez 65 (Ricardo Vaz Té), Bruno Costa 83 (Lucas Fernandes), Rômulo 90 (Junior Tavares) Boavista (0) 1 Scorers: Marlon Xavier 84 Yellow card: Njie 21, Carraça 68, Njie 74 (2nd), Alberto Bueno 84, Miguel Reisinho 95 Subs used: Alberto Bueno 46 (Obiora), Cassiano 46 (Stojiljković), Mateus 63 (Cardozo), Heriberto Tavares 63 (Gustavo), Miguel Reisinho 87 (Marlon Xavier) Referee: Manuel Mota ................................................................. Gil Vicente in play Tondela ................................................................. Benfica (1) 2 Scorers: Chiquinho 37, H. Seferović 87 Yellow card: Weigl 22, André Almeida 79 Subs used: Florentino Luís 33 (Weigl), Seferović 65 (Carlos Vinícius), Rafa Silva 65 (Pizzi), Živković 88 (Chiquinho), Jota 88 (Cervi) Vitória Guimarães (0) 0 Subs used: Pedro Henrique 57 (Suliman), Ouattara 73 (John), Pêpê Rodrigues 73 (Agu), João Pedro 84 (Poha) Referee: Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel ................................................................. Wednesday, July 15 fixtures (WET/GMT) Moreirense v Paços de Ferreira (1700/1600) Sporting Braga v Belenenses (1915/1815) Porto v Sporting CP (2130/2030) Saturday, July 18 fixtures (WET/GMT) Rio Ave v Santa Clara (1900/1800) Famalicão v Boavista (2115/2015) Sunday, July 19 fixtures (WET/GMT) Belenenses v Gil Vicente (1900/1800) Vitória Guimarães v Marítimo (2115/2015)