UPDATE 3-Serie A Summaries

Feb 11 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Internacional (1) 1 Scorers: Patrick 41 Red card: Uendel 26 Yellow card: Fernández 52, Patrick 60 Subs used: Leonardo Borges 36 (Bruno Praxedes), Hernández 65 (Caio), Nonato 73 (Rodrigo Dourado), João Peglow 73 (Patrick) Sport Recife (2) 2 Scorers: Marcão 38, Dalberto 45+5 Yellow card: Patric 31, Marquinhos 44, Luan Polli 92 Subs used: Sander 46 (Marquinhos), Hernane 69 (Junior Tavares), Ronaldo 82 (Betinho), Luciano 82 (Dalberto), Ewerton 89 (Thiago Neves) Referee: Rodolpho Toski Marques ................................................................. Fortaleza (2) 3 Scorers: Igor Torres 7, David 44, Romarinho 63 Yellow card: Gabriel Dias 66, Juninho 77 Subs used: Romarinho 53 (Luiz Henrique), Osvaldo 58 (Igor Torres), Ronald 80 (Juninho), Wanderson 81 (Quintero), Tinga 81 (Gabriel Dias) Vasco da Gama (0) 0 Yellow card: Marcelo Alves 31, Leandro Castán 60, Cayo Tenório 75 Subs used: Talles Magno 46 (Caio Lopes), Cano 46 (Ygor Catatau), Gabriel Pec 65 (Juninho), Andrey 65 (Bruno Gomes), Cayo Tenório 65 (Yago Pikachu) Referee: Braulio da Silva Machado ................................................................. São Paulo (0) 1 Scorers: Luciano 90+7 Yellow card: Pablo 23, Igor Gomes 49, Juanfran 67, Jonas Toró 100 Subs used: Jonas Toró 78 (Igor Gomes), Carneiro 78 (Pablo), Galeano 85 (Juanfran) Ceará (0) 1 Scorers: Leonardo Chú 90+3 Yellow card: Samuel Xavier 21, Charles 63, Tiago Pagnussat 71, Fernando Sobral 82 Subs used: Saulo Mineiro 46 (Cleber), Eduardo 56 (Samuel Xavier), Charles 56 (Rick), Leonardo Chú 86 (Lima) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Fluminense in play Atlético Mineiro ................................................................. Corinthians in play Athletico Paranaense ................................................................. Saturday, February 13 fixtures (BRST/GMT) Goiás v Botafogo (1700/2000) Atlético Mineiro v Bahia (1900/2200) Santos v Coritiba (1900/2200) Sunday, February 14 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Corinthians (1600/1900) Vasco da Gama v Internacional (1815/2115) Palmeiras v Fortaleza (1815/2115) Athletico Paranaense v Atlético GO (1815/2115) Grêmio v São Paulo (2030/2330) Monday, February 15 fixtures (BRST/GMT) Ceará v Fluminense (1800/2100) Sport Recife v RB Bragantino (2000/2300)