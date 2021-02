UPDATE 3-Serie A Summaries

Feb 4 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) Grêmio (1) 3 Scorers: Diego Souza 37pen, Jean Pyerre 46, Pepê 53 Yellow card: Kannemann 66, Diego Souza 68, Matheus Henrique 85, Victor Ferraz 92, Luiz Fernando 94 Subs used: Maicon 76 (Jean Pyerre), Luiz Fernando 76 (Alisson), Thaciano 83 (Lucas Silva), Ferreira 83 (Diego Souza), David Braz 92 (Victor Ferraz) Santos (1) 3 Scorers: Kaio Jorge 8, Arthur Gomes 67pen, Mádson 90+6pen Yellow card: Sandry 13, Mádson 70, Sandry 87 (2nd) Subs used: Mádson 46 (Jean Mota), Vinicius 59 (Pará), Bruno Marques 81 (Kaio Jorge), Ivonei 81 (Alison), Ângelo Borges 93 (Arthur Gomes) Referee: Wilton Pereira Sampaio ................................................................. RB Bragantino (0) 2 Scorers: Ytalo 56, Claudinho 90+4pen Yellow card: Ramires 44, Helinho 64, Léo Ortiz 74 Subs used: Bruno Tubarão 67 (Helinho), Ricardo 67 (Ramires), Cuello 82 (Artur), Luan Candido 82 (Edimar Fraga), Vitinho 96 (Claudinho) Atlético GO (0) 0 Yellow card: Willian Maranhão 11, Wellington Rato 64, Rithely 93 Subs used: Danilo 62 (Chico), Vitor 62 (Marlon Freitas), Matheus Pereira 70 (Willian Maranhão), Arnaldo 84 (Janderson), Rithely 84 (Matheus Vargas) Referee: Paulo Roberto Alves Júnior ................................................................. Bahia (0) 0 Yellow card: Juninho Capixaba 30 Subs used: Fessin 46 (Daniel), Ramon 60 (Ramírez), Gabriel Novaes 72 (Ronaldo), Alesson 80 (Thiago), Zeca 80 (João Pedro) Fluminense (1) 1 Scorers: Luiz Henrique 33 Yellow card: Nino 17 Subs used: Araújo 58 (Luiz Henrique), Caio Paulista 59 (Fred), John Kennedy 80 (Lucca), Húdson 81 (Nenê), André 92 (Matheus) Referee: Flavio Rodrigues De Souza ................................................................. Goiás in play Atlético Mineiro ................................................................. Corinthians in play Ceará ................................................................. Thursday, February 4 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Coritiba (1830/2130) Flamengo v Vasco da Gama (2100/0000) Athletico Paranaense v Internacional (2100/0000) Friday, February 5 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Sport Recife (2000/2300) Saturday, February 6 fixtures (BRST/GMT) Bahia v Goiás (1900/2200) Atlético GO v Santos (2100/0000) Sunday, February 7 fixtures (BRST/GMT) RB Bragantino v Flamengo (2030/2330) Monday, February 8 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Grêmio (2000/2300)