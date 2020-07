UPDATE 3-Serie A Summaries

Jul 18 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Hellas Verona (0) 1 Scorers: M. Pessina 59 Yellow card: Amrabat 41, Pessina 84 Subs used: Borini 46 (Zaccagni), Di Carmine 73 (Salcedo), Dimarco 73 (Lazović), Lovato 82 (Günter) Atalanta (0) 1 Scorers: D. Zapata 50 Yellow card: Hateboer 64, Rafael Tolói 85 Subs used: Caldara 69 (Palomino), Castagne 69 (Gosens), Muriel 78 (Malinovskiy), de Roon 79 (Freuler) Referee: Rosario Abisso ................................................................. Cagliari (0) 1 Scorers: João Pedro 63 Yellow card: Carboni 22, Faragò 30, Carboni 48 (2nd), Rog 83 Subs used: Simeone 46 (Pereiro), Ladinetti 46 (Birsa), Klavan 90 (Rog) Sassuolo (1) 1 Scorers: F. Caputo 12 Yellow card: Marlon 72, Ferrari 86 Subs used: Raspadori 71 (Traorè), Ghion 71 (Haraslín), Magnani 71 (Müldür), Manzari 90 (Đuričić), Kiriakopoulos 90 (Rogério) Referee: Giovanni Ayroldi ................................................................. Milan (2) 5 Scorers: A. Saelemaekers 10, H. Çalhanoğlu 24, I. Bennacer 49, A. Rebić 57, D. Calabria 90+2 Yellow card: Kjær 51, Saelemaekers 54 Subs used: Bonaventura 61 (Çalhanoğlu), Krunić 62 (Saelemaekers), Rafael Leão 62 (Ibrahimović), Biglia 79 (Bennacer), Colombo 82 (Rebić) Bologna (1) 1 Scorers: T. Tomiyasu 44 Yellow card: Sansone 34 Subs used: M'baye 59 (Tomiyasu), Corbo 59 (Danilo), Baldursson 60 (Domínguez), Olsen 75 (Orsolini), Svanberg 75 (Soriano) Referee: Davide Massa ................................................................. Sunday, July 19 fixtures (CET/GMT) Parma v Sampdoria (1715/1515) Genoa v Lecce (1930/1730) Brescia v SPAL (1930/1730) Fiorentina v Torino (1930/1730) Napoli v Udinese (1930/1730) Roma v Internazionale (2145/1945) Monday, July 20 fixtures (CET/GMT) Juventus v Lazio (2145/1945) Tuesday, July 21 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Bologna (1930/1730) Sassuolo v Milan (2145/1945) Wednesday, July 22 fixtures (CET/GMT) Parma v Napoli (1930/1730) Lecce v Brescia (2145/1945) Internazionale v Fiorentina (2145/1945) Sampdoria v Genoa (2145/1945) Torino v Hellas Verona (2145/1945) SPAL v Roma (2145/1945) Thursday, July 23 fixtures (CET/GMT) Udinese v Juventus (1930/1730) Lazio v Cagliari (2145/1945)