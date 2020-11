UPDATE 3-Serie A Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Crotone (0) 0 Yellow card: Rispoli 10, Marrone 25, Cuomo 56 Subs used: Pedro Pereira 46 (Rispoli), Drăguş 68 (Petriccione), Rivière 79 (Vulić) Lazio (1) 2 Scorers: C. Immobile 21, J. Correa 58 Yellow card: Fares 26, Parolo 46, Lucas Leiva 86, Luis Alberto 90 Subs used: Akpro 46 (Parolo), Marušić 46 (Fares), Caicedo 62 (Correa), Andreas Pereira 75 (Immobile), Hoedt 79 (Patric) Referee: Juan Luca Sacchi ................................................................. Spezia (0) 0 Yellow card: Ricci 3, Estévez 28, Terzi 65 Subs used: Maggiore 46 (Pobega), Mattiello 55 (Vignali), Marchizza 62 (Bastoni), Chabot 75 (Terzi), Deiola 75 (Estévez) Atalanta (0) 0 Yellow card: Gosens 38, Pašalić 52, Pessina 85 Subs used: Piccini 25 (Depaoli), Pašalić 46 (Gómez), Lammers 67 (Zapata), Aleksey Miranchuk 84 (Iličić), Ņutalo 88 (Piccini) Referee: Antonio Rapuano ................................................................. Juventus (2) 2 Scorers: Cristiano Ronaldo 38, Cristiano Ronaldo 42 Yellow card: Rabiot 33, Danilo 53, Arthur 54 Subs used: McKennie 69 (Rabiot), Dybala 69 (Morata), Bentancur 85 (Arthur), Chiesa 86 (Kulusevski), Alex Sandro 86 (Danilo) Cagliari (0) 0 Yellow card: Tripaldelli 35, Sottil 74 Subs used: Sottil 46 (Tripaldelli), Carboni 70 (Klavan), Caligara 71 (Marin), Pavoletti 81 (Simeone), Oliva 81 (Ounas) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) Fiorentina v Benevento (1230/1130) Internazionale v Torino (1500/1400) Roma v Parma (1500/1400) Sampdoria v Bologna (1500/1400) Hellas Verona v Sassuolo (1500/1400) Udinese v Genoa (1800/1700) Napoli v Milan (2045/1945)