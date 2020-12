UPDATE 3-Serie A Summaries

Dec 23 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Tuesday (start times are CET) Crotone (2) 2 Scorers: Junior Messias 24, Junior Messias 44 Yellow card: Cuomo 55, Golemić 79, Reca 91, Luperto 93 Subs used: Nwankwo 59 (Rivière), Magallán 63 (Cuomo), Petriccione 89 (Zanellato) Parma (0) 1 Scorers: J. Kucka 57 Yellow card: Kurtič 33, Hernani 46, Kucka 46, Inglese 47, Cyprien 88, Iacoponi 91 Subs used: Iacoponi 46 (Busi), Brunetta 46 (Sohm), Cornelius 60 (Inglese), Cyprien 76 (Hernani), Valenti 83 (Osorio) Referee: Fabio Maresca ................................................................. Juventus (0) 0 Red card: Cuadrado 18 Yellow card: Danilo 85 Subs used: Danilo 20 (Ramsey), Bernardeschi 46 (Morata), Kulusevski 73 (McKennie), Frabotta 88 (de Ligt) Fiorentina (1) 3 Scorers: D. Vlahović 3, Alex Sandro 76og, M. Cáceres 81 Yellow card: Biraghi 22, Ribéry 37, Borja Valero 47, Venuti 84 Subs used: Pulgar 52 (Borja Valero), Kouamé 75 (Vlahović), Venuti 82 (Biraghi), Bonaventura 82 (Ribéry) Referee: Federico La Penna ................................................................. Wednesday, December 23 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Internazionale (1830/1730) Bologna v Atalanta (2045/1945) Milan v Lazio (2045/1945) Napoli v Torino (2045/1945) Roma v Cagliari (2045/1945) Sampdoria v Sassuolo (2045/1945) Spezia v Genoa (2045/1945) Udinese v Benevento (2045/1945)