UPDATE 3-Serie A Summaries

Oct 10 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Vasco da Gama (1) 1 Scorers: Talles Magno 9 Yellow card: Cayo Tenório 1, Talles Magno 52 Subs used: Vinícius Paiva 73 (Cayo Tenório), Guilherme Parede 83 (Talles Magno), Gabriel Pec 93 (Marcos Júnior) Flamengo (0) 2 Scorers: Léo Pereira 48, Bruno Henrique 70 Yellow card: Diego 11, Thiago Maia 61, Bruno Henrique 73, Léo Pereira 89, Vitinho 91 Subs used: Michael 68 (Diego), Vitinho 90 (Gerson), Lincoln 95 (Bruno Henrique) Referee: Flavio Rodrigues De Souza ................................................................. Palmeiras (0) 0 Yellow card: Lucas Esteves 48, Patrick de Paula 86 Subs used: Luiz Adriano 59 (Willian), Gustavo Scarpa 60 (Raphael Veiga), Gabriel Veron 60 (Wesley), Ramires 70 (Zé Rafael), Danilo 70 (Lucas Esteves) São Paulo (0) 2 Scorers: Reinaldo 56pen, Vitor Bueno 90+3 Yellow card: Igor Vinicius 47 Subs used: Jonas Toró 81 (Igor Gomes), Vitor Bueno 81 (Luciano), Léo 86 (Tchê Tchê), Pablo 90 (Brenner) Referee: Leandro Pedro Vuaden ................................................................. Coritiba (0) 0 Yellow card: Nathan Silva 59 Subs used: Jonathan Lemos 46 (Natanael), Yan Sasse 58 (Ricardo Oliveira), Nathan 82 (Gabriel) Fortaleza (0) 0 Subs used: Tinga 73 (Wellington Paulista), Marlon 73 (Juninho), Fragapane 78 (Osvaldo), Carlinhos 89 (Yuri Cesar), Vásquez 89 (Ronald) Referee: Ricardo Marques Ribeiro ................................................................. Atlético Mineiro (21:00) Goiás ................................................................. Sunday, October 11 fixtures (BRST/GMT) Fluminense v Bahia (1600/1900) Santos v Grêmio (1600/1900) Sport Recife v Botafogo (1815/2115) Atlético GO v RB Bragantino (1815/2115) Internacional v Athletico Paranaense (2030/2330) Ceará v Corinthians (2030/2330) Tuesday, October 13 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Goiás (1800/2100) Wednesday, October 14 fixtures (BRST/GMT) Atlético Mineiro v Fluminense (2130/0030) Sport Recife v Internacional (2130/0030) Athletico Paranaense v Corinthians (2130/0030) Thursday, October 15 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v RB Bragantino (2000/2300)