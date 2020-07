UPDATE 3-Serie A Summaries

Jul 8 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are CET) Fiorentina (0) 0 Yellow card: Chiesa 9, Duncan 80 Subs used: Ghezzal 46 (Chiesa), Dalbert Henrique 59 (Pol Lirola), Pulgar 60 (Badelj), Cutrone 75 (Ribéry), Kouamé 75 (Vlahović) Cagliari (0) 0 Yellow card: Mattiello 71, Lykogiannis 92 Subs used: Ragatzu 63 (João Pedro), Ioniţă 63 (Rog), Faragò 79 (Birsa) Referee: Gianluca Manganiello ................................................................. Genoa (0) 1 Scorers: E. Goldaniga 49 Yellow card: Goldaniga 71 Subs used: Lerager 64 (Behrami), Iago Falqué 70 (Cassata), Pandev 71 (Sanabria), Favilli 82 (Pinamonti), Ghiglione 82 (Biraschi) Napoli (1) 2 Scorers: D. Mertens 45+1, H. Lozano 66 Subs used: Lozano 64 (Politano), Milik 64 (Mertens), Younes 82 (Insigne), Zieliński 82 (Elmas), Allan 87 (Fabián Ruiz) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Torino (0) 3 Scorers: A. Matějů 48og, A. Belotti 58, S. Zaza 86 Yellow card: Zaza 76 Subs used: Aina 75 (Ansaldi), Lukić 80 (Verdi), Álex Berenguer 89 (Belotti), Djidji 89 (De Silvestri) Brescia (1) 1 Scorers: E. Torregrossa 21 Yellow card: Papetti 52, Tonali 56, Donnarumma 82 Subs used: Viviani 61 (Tonali), Zmrhal 61 (Bjarnason), Ndoj 74 (Dessena), Skrabb 74 (Ņpalek), Ghezzi 87 (Torregrossa) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Roma in play Parma ................................................................. Atalanta (0) 2 Scorers: Rafael Tolói 75, L. Muriel 85 Yellow card: Djimsiti 24, Castagne 95 Subs used: de Roon 52 (Djimsiti), Malinovskiy 69 (Iličić), Muriel 70 (Pašalić), Ņutalo 86 (Zapata), Castagne 86 (Gosens) Sampdoria (0) 0 Yellow card: Thorsby 35, Jankto 56, Bereszyński 65 Subs used: Ramírez 82 (Gabbiadini), Augello 82 (Jankto), La Gumina 83 (Ekdal), D'Amico 91 (Depaoli) Referee: Antonio Giua ................................................................. Bologna in play Sassuolo ................................................................. Thursday, July 9 fixtures (CET/GMT) SPAL v Udinese (1930/1730) Hellas Verona v Internazionale (2145/1945) Saturday, July 11 fixtures (CET/GMT) Lazio v Sassuolo (1715/1515) Brescia v Roma (1930/1730) Juventus v Atalanta (2145/1945) Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Genoa v SPAL (1715/1515) Parma v Bologna (1930/1730) Fiorentina v Hellas Verona (1930/1730) Cagliari v Lecce (1930/1730) Udinese v Sampdoria (1930/1730) Napoli v Milan (2145/1945) Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Internazionale v Torino (2145/1945)