UPDATE 3-Serie A Summaries

Dec 1 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are BRST) Grêmio (1) 2 Scorers: Jean Pyerre 19, Maicon 65 Yellow card: Lucas Silva 87, Rodrigues 95 Subs used: Pepê 63 (Ferreira), Churín 74 (Diego Souza), Lucas Silva 75 (Maicon), Orejuela 75 (Victor Ferraz), Éverton 78 (Luiz Fernando) Goiás (0) 1 Scorers: Joao Marcos 70 Yellow card: David Duarte 69, Miguel Ferreira 81 Subs used: Rafael Moura 46 (Fernandão), Gabriel Rodrigues 46 (Villalva), Heron 46 (Taylon), Joao Marcos 67 (Shaylon), Henrique Lordelo 82 (Miguel Ferreira) Referee: Savio Pereira Sampaio ................................................................. Vasco da Gama (0) 1 Scorers: Ribamar 65pen Yellow card: Gil 29, Fellipe Bastos 83, Andrey 87 Subs used: Tiago Reis 46 (Ricardo Graça), Cayo Tenório 69 (Léo Matos), Benítez 69 (Gil), Juninho 84 (Carlinhos), Ygor Catatau 94 (Ribamar) Ceará (2) 4 Scorers: Pedro 4, Cleber 26, Saulo Mineiro 79, Vinícius Goes 90pen Yellow card: Luiz Otávio 63 Subs used: Saulo Mineiro 68 (Cleber), Kelvyn 68 (Leonardo Chú), Alyson 75 (Bruno Pacheco), Wescley 91 (Vinícius Goes), Leandro Carvalho 91 (Lima) Referee: Luiz Flavio De Oliveira ................................................................. Fluminense (0) 0 Yellow card: Matheus Ferraz 51, Matheus 52 Subs used: Felippe Cardoso 46 (Nenê), Luiz Henrique 46 (Wellington Silva), Caio Paulista 62 (Lucca), Ganso 65 (Marcos Paulo), Mateus Nascimento 83 (Matheus) RB Bragantino (0) 0 Yellow card: Helinho 48, Luan Candido 50, Cuello 92 Subs used: Bruno Tubarão 68 (Helinho), Hurtado 68 (Ytalo), Cuello 86 (Artur), Edimar Fraga 86 (Luan Candido), Vitinho 92 (Claudinho) Referee: Dyorgines José Padovani Andrade ................................................................. Wednesday, December 2 fixtures (BRST/GMT) Fortaleza v Corinthians (2130/0030) Thursday, December 3 fixtures (BRST/GMT) Goiás v São Paulo (1900/2200) Saturday, December 5 fixtures (BRST/GMT) Botafogo v Flamengo (1700/2000) Fluminense v Athletico Paranaense (1900/2200) Bahia v Ceará (1900/2200) Coritiba v RB Bragantino (2100/0000)