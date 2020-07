UPDATE 3-Serie A Summaries

Jul 16 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Thursday (start times are CET) Torino (1) 3 Scorers: Bremer 32, S. Lukić 76, A. Belotti 90 Yellow card: Lyanco 53, Zaza 86 Subs used: Izzo 61 (Lyanco), Aina 66 (Ansaldi), Lukić 67 (Verdi), Singo 94 (Belotti) Genoa (0) 0 Yellow card: Masiello 23, Goldaniga 26 Subs used: Criscito 59 (Barreca), Pandev 59 (Sanabria), Destro 67 (Iago Falqué), Ghiglione 75 (Biraschi), Lerager 75 (Schöne) Referee: Gianluca Rocchi ................................................................. SPAL (0) 0 Yellow card: Valdifiori 46, Murgia 51 Subs used: D'Alessandro 66 (Espeto), Cionek 67 (Reca), Di Francesco 75 (Cerri), Salamon 82 (Vicari), Tunjov 82 (Murgia) Internazionale (1) 4 Scorers: A. Candreva 37, C. Biraghi 55, A. Sánchez 60, R. Gagliardini 74 Yellow card: Bastoni 32, Biraghi 54, Ranocchia 62 Subs used: D'Ambrosio 63 (Bastoni), Young 63 (Biraghi), Borja Valero 74 (Gagliardini), Esposito 79 (Sánchez), Pirola 79 (Candreva) Referee: Antonio Giua ................................................................. Saturday, July 18 fixtures (CET/GMT) Hellas Verona v Atalanta (1715/1515) Cagliari v Sassuolo (1930/1730) Milan v Bologna (2145/1945) Sunday, July 19 fixtures (CET/GMT) Parma v Sampdoria (1715/1515) Genoa v Lecce (1930/1730) Brescia v SPAL (1930/1730) Fiorentina v Torino (1930/1730) Napoli v Udinese (1930/1730) Roma v Internazionale (2145/1945) Monday, July 20 fixtures (CET/GMT) Juventus v Lazio (2145/1945) Tuesday, July 21 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Bologna (1930/1730) Sassuolo v Milan (2145/1945)