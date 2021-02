UPDATE 3-Serie A Summaries

Feb 20 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Friday (start times are CET) Fiorentina (0) 3 Scorers: D. Vlahović 48, G. Castrovilli 64, V. Eysseric 82 Yellow card: Amrabat 18, Eysseric 75, Borja Valero 77, Martínez 92 Subs used: Castrovilli 46 (Bonaventura), Eysseric 46 (Kouamé), Borja Valero 60 (Amrabat), Cáceres 85 (Venuti), Igor 85 (Biraghi) Spezia (0) 0 Subs used: Ramos 11 (Marchizza), Verde 63 (Saponara), Galabinov 63 (Agudelo), Léo Sena 63 (Maggiore), Piccoli 85 (Vignali) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Cagliari (0) 0 Yellow card: Simeone 64, Ceppitelli 72, Zappa 88 Subs used: Cerri 70 (Simeone), Pavoletti 79 (Nainggolan), Pereiro 79 (Ceppitelli), Duncan 89 (Zappa) Torino (0) 1 Scorers: Bremer 76 Yellow card: Lukić 26, Belotti 49 Subs used: Bonazzoli 78 (Zaza), Baselli 79 (Lukić), Vojvoda 89 (Singo) Referee: Daniele Orsato ................................................................. Saturday, February 20 fixtures (CET/GMT) Lazio v Sampdoria (1500/1400) Genoa v Hellas Verona (1800/1700) Sassuolo v Bologna (2045/1945) Sunday, February 21 fixtures (CET/GMT) Parma v Udinese (1230/1130) Milan v Internazionale (1500/1400) Atalanta v Napoli (1800/1700) Benevento v Roma (2045/1945) Monday, February 22 fixtures (CET/GMT) Juventus v Crotone (2045/1945)