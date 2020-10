Oct 24 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are CET) Atalanta (0) 1 Scorers: D. Zapata 80pen Yellow card: Mojica 44, Malinovskyi 66, Palomino 86 Subs used: Zapata 46 (Lammers), Rafael Tolói 46 (Ņutalo), Gosens 46 (Mojica), Hateboer 60 (Depaoli), Malinovskyi 63 (de Roon) Sampdoria (1) 3 Scorers: F. Quagliarella 13, M. Thorsby 59, J. Jankto 90+2 Yellow card: Tonelli 31, Yoshida 47, Baldé 69, Jankto 71 Missed penalty: F. Quagliarella 45 Subs used: Verre 66 (Ramírez), Baldé 66 (Quagliarella), Léris 73 (Damsgaard) Referee: Giampaolo Calvarese ................................................................. Genoa (0) 0 Yellow card: Bani 86 Subs used: Luca Pellegrini 46 (Czyborra), Radovanović 61 (Behrami), Zajc 61 (Badelj), Shomurodov 65 (Pjaca), Melegoni 84 (Rovella) Internazionale (0) 2 Scorers: R. Lukaku 64, D. D'Ambrosio 79 Yellow card: Martínez 40 Subs used: Barella 58 (Eriksen), Hakimi 58 (Perišić), Pinamonti 72 (Martínez), Kolarov 80 (Darmian), Nainggolan 80 (Vidal) Referee: Davide Massa ................................................................. Lazio (0) 2 Scorers: Luis Alberto 54, C. Immobile 76 Yellow card: Acerbi 30, Hoedt 60, Akpro 70 Subs used: Lazzari 42 (Marušić), Escalante 42 (Lucas Leiva), Muriqi 64 (Correa), Andreas Pereira 79 (Luis Alberto), Parolo 79 (Escalante) Bologna (0) 1 Scorers: L. De Silvestri 90+1 Yellow card: Tomiyasu 58, Svanberg 66 Subs used: Musa Barrow 72 (Palacio), Baldursson 73 (Svanberg), Santander 81 (Sansone), Vignato 81 (Orsolini), Denswil 89 (Hickey) Referee: Massimiliano Irrati ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (CET/GMT) Cagliari v Crotone (1330/1130) Benevento v Napoli (1600/1400) Parma v Spezia (1600/1400) Fiorentina v Udinese (1900/1700) Juventus v Hellas Verona (2145/1945) Monday, October 26 fixtures (CET/GMT) Milan v Roma (2145/1945)