UPDATE 3-Serie A Summaries

Jul 12 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Sunday (start times are CET) Genoa (1) 2 Scorers: G. Pandev 24, L. Schöne 54 Yellow card: Behrami 67 Missed penalty: Iago Falqué 37 Subs used: Barreca 60 (Cassata), Sanabria 74 (Pandev), Lerager 74 (Behrami), Destro 90 (Pinamonti) SPAL (0) 0 Yellow card: Floccari 64, Cerri 76 Subs used: Valdifiori 58 (Tunjov), D'Alessandro 58 (Espeto), Cerri 70 (Floccari), Sala 70 (Dabo) Referee: Marco Guida ................................................................. Parma in play Bologna ................................................................. Fiorentina in play Hellas Verona ................................................................. Cagliari in play Lecce ................................................................. Udinese in play Sampdoria ................................................................. Napoli (21:45) Milan ................................................................. Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Internazionale v Torino (2145/1945) Tuesday, July 14 fixtures (CET/GMT) Atalanta v Brescia (2145/1945) Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Sampdoria v Cagliari (1930/1730) Bologna v Napoli (1930/1730) Milan v Parma (1930/1730) Lecce v Fiorentina (2145/1945) Roma v Hellas Verona (2145/1945) Sassuolo v Juventus (2145/1945) Udinese v Lazio (2145/1945) Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Torino v Genoa (1930/1730) SPAL v Internazionale (2145/1945)