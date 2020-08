UPDATE 3-Serie A Summaries

Aug 27 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Wednesday (start times are BRST) São Paulo (0) 1 Scorers: Luciano 65 Yellow card: Igor Vinicius 92, Reinaldo 94 Subs used: Hernanes 46 (Gabriel), Paulinho Boia 46 (Vitor Bueno), Luan 79 (Dani Alves), Igor Gomes 85 (Luciano), Liziero 93 (Tchê Tchê) Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Pedrinho 56 Subs used: Christian 46 (Geuvânio), Vinicius Alessandro 65 (Guilherme Bissoli), González 65 (Léo Cittadini), Jajá 72 (Pedrinho), Fernando Canesin 73 (Richard) Referee: Marcelo de Lima Henrique ................................................................. Corinthians (0) 1 Scorers: Luan 76 Subs used: Mateus Vital 62 (Ruan), Luan 62 (Araos), Gustavo Mosquito 71 (Cantillo), Boselli 71 (Léo Natel) Fortaleza (0) 1 Scorers: Romarinho 62 Yellow card: Jackson 46, Juninho 58 Subs used: Yuri Cesar 74 (Osvaldo), Tiago Orobó 79 (David), Vásquez 87 (Wellington Paulista) Referee: Rodolpho Toski Marques ................................................................. Friday, August 28 fixtures (BRST/GMT) Atlético Mineiro v Athletico Paranaense -postponed Botafogo v Internacional (1700/2000) Fluminense v Vasco da Gama (1900/2200) Bahia v Palmeiras (1900/2200) Fortaleza v RB Bragantino (2100/0000) Sunday, August 30 fixtures (BRST/GMT) Coritiba v Sport Recife (1100/1400) Santos v Flamengo (1600/1900) Atlético GO v Ceará (1800/2100) São Paulo v Corinthians (1900/2200) Sunday, August 30 fixtures (BRST/GMT) Grêmio v Goiás -postponed