UPDATE 3-Serie A Summaries

Dec 12 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Saturday (start times are BRST) Athletico Paranaense (0) 0 Yellow card: Erick 52, Léo Cittadini 66 Subs used: Aguilar 60 (Pedro Henrique), Reinaldo 60 (Carlos Eduardo), Ravanelli 77 (Christian), Guilherme Bissoli 77 (Renato Kayzer), González 85 (Léo Cittadini) Atlético Mineiro (1) 1 Scorers: E. Vargas 44 Yellow card: Gabriel 68, Réver 94 Missed penalty: Keno 32 Subs used: Nathan 65 (Hyoran), Réver 77 (Savarino), Eduardo Sasha 85 (Vargas), Calebe 85 (Zaracho) Referee: Vinicius Gonçalves Dias Araujo ................................................................. RB Bragantino (1) 2 Scorers: Carlinhos 13og, Thonny Anderson 88 Yellow card: Lucas Evangelista 29, Ligger 45, Luan Candido 70 Subs used: Alerrandro 59 (Ytalo), Morato 71 (Cuello), Ricardo 82 (Claudinho), Thonny Anderson 82 (Lucas Evangelista) Fortaleza (1) 1 Scorers: Juninho 45+1pen Yellow card: Bergson 9, Felipe 78 Subs used: Wellington Paulista 64 (Bergson), Yuri Cesar 64 (Osvaldo), Gabriel Dias 72 (Vásquez), Ronald 85 (Felipe), João Paulo 85 (David) Referee: Heber Roberto Lopes ................................................................. Internacional in play Botafogo ................................................................. Palmeiras (3) 3 Scorers: Willian 6, Raphael Veiga 36pen, Rony 43 Yellow card: Alan Empereur 64, Marcos Rocha 79 Subs used: Alan Empereur 46 (Gómez), Gabriel Silva 46 (Rony), Gustavo Scarpa 60 (Raphael Veiga), Marcos Rocha 70 (Viña), Luan 74 (Emerson Santos) Bahia (0) 0 Yellow card: Ramírez 63, Clayson 66, Gregore 78 Subs used: Nino Paraíba 46 (Anderson Martins), Rossi 46 (Rodriguinho), Clayson 46 (Matheus Bahia), Gabriel Novaes 59 (Gilberto), Fessin 71 (Ramírez) Referee: Rafael Traci ................................................................. Goiás (21:00) Grêmio ................................................................. Ceará (21:00) Atlético GO ................................................................. Sunday, December 13 fixtures (BRST/GMT) Flamengo v Santos (1600/1900) Corinthians v São Paulo (1815/2115) Sport Recife v Coritiba (1815/2115) Vasco da Gama v Fluminense (2030/2330) Monday, December 14 fixtures (BRST/GMT) Goiás v Grêmio (2000/2300) Wednesday, December 16 fixtures (BRST/GMT) Atlético GO v Fluminense (2130/0030) São Paulo v Atlético Mineiro (2130/0030)