UPDATE 3-Serie A Summaries

Dec 1 (OPTA) - Summaries for the Serie A on Monday (start times are CET) Torino (1) 2 Scorers: A. Belotti 25, S. Meïté 77 Yellow card: Lyanco 61 Subs used: Murru 70 (Ansaldi), Verdi 70 (Rodríguez) Sampdoria (0) 2 Scorers: A. Candreva 54, F. Quagliarella 63 Yellow card: Tonelli 59, Ferrari 84 Subs used: Adrien Silva 46 (Ekdal), Gabbiadini 46 (Verre), Damsgaard 46 (Jankto), Tonelli 46 (Yoshida), Ramírez 83 (Quagliarella) Referee: Daniele Doveri ................................................................. Genoa (0) 1 Scorers: E. Shomurodov 50 Yellow card: Badelj 76, Bani 84 Subs used: Pandev 69 (Shomurodov), Zajc 69 (Lerager), Parigini 81 (Badelj), Pjaca 82 (Ghiglione), Destro 89 (Bani) Parma (1) 2 Scorers: Y. Gervinho 10, Y. Gervinho 47 Yellow card: Busi 58, Karamoh 67 Subs used: Laurini 19 (Gagliolo), Hernani 63 (Scozzarella), Iacoponi 73 (Busi), Grassi 74 (Karamoh) Referee: Maurizio Mariani ................................................................. Saturday, December 5 fixtures (CET/GMT) Spezia v Lazio (1500/1400) Juventus v Torino (1800/1700) Internazionale v Bologna (2045/1945)