Oct 9 (OPTA) - summaries from the Super League matches on Friday Catalans (22) 34 Tries: Tomkins (20,25), Garcia (36), Davies (39,78), Folau (55) Goals: Maloney (22,34,40,57,74) Hull Kingston Rovers (0) 4 Tries: Livett (66) Referee: Jack Smith Ground: Stade Gilbert Brutus ......................................................................... Wakefield (12) 16 Tries: Walker (8), Kopczak (18), Ashurst (79) Goals: Hampshire (8,20) St Helens (10) 20 Tries: McCarthy-Scarsbrook (31), Coote (36,68), Grace (62) Goals: Coote (33,69) Referee: Liam Moore Ground: Emerald Headingley Stadium ......................................................................... Warrington (12) 14 Tries: Ashton (11), Hill (19) Goals: Ratchford (12,21,49) Wigan (6) 18 Tries: Greenwood (22), Hardaker (43), Farrell (75) Goals: Hardaker (24,44,76) Yellow cards: Isa (4) Referee: Chris Kendall Ground: Emerald Headingley Stadium ......................................................................... Tuesday, October 13 fixtures (GMT) Hull Kingston Rovers v Salford (12:00) Group Regular Season Hull v Huddersfield (15:30) Group Regular Season Warrington v Leeds (17:45) Group Regular Season