Oct 13 (OPTA) - summaries from the Super League matches on Tuesday Hull (10) 18 Tries: Naulago (6), Fonua (39), Faraimo (50) Goals: Sneyd (7,51,74) Huddersfield (4) 16 Tries: McGillvary (30), English (45), Sezer (61) Goals: Sezer (46,62) Referee: Scott Mikalauskas Ground: Halliwell Jones Stadium ......................................................................... Hull Kingston Rovers (12) 24 Tries: Lewis (16,61), Crooks (34), Abdull (68) Goals: Ellis (17,36,62,80) Salford (6) 22 Tries: Jones (22), Yates (45), Ashall-Bott (65), Chamberlain (76) Goals: Chamberlain (23,46,67) Referee: James Child Ground: Halliwell Jones Stadium ......................................................................... Warrington (8) 32 Tries: King (4), Ashton (50,77), Currie (61), Clark (75) Goals: Ratchford (5,36,62,70,76,79) Yellow cards: Akauola (29) Leeds (6) 6 Tries: Walters (15) Goals: O'Connor (17) Referee: Chris Kendall Ground: Halliwell Jones Stadium ......................................................................... Thursday, October 15 fixtures (GMT) Wigan v Catalans (15:30) Group Regular Season St Helens v Wakefield (17:45) Group Regular Season Sunday, October 18 fixtures (GMT) Hull v Castleford (13:00) Group Regular Season