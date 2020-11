Nov 1 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) OB (1) 1 Scorers: E. Sabbi 11 Yellow card: Kløve 47 Subs used: Fenger 73 (Sabbi), Frøkjær-Jensen 82 (Kløve), Þrándarson 82 (Okosun), Hyllegaard 82 (Jebali) Horsens (0) 0 Red card: Finnbogason 58 Yellow card: Brajanac 89 Subs used: Qamili 68 (Andreasen), Lange 72 (Jacobsen), Gemmer 87 (Kiilerich), Brajanac 87 (Thorsen), Jensen 88 (Nymann) Attendance: 300 Referee: Jens Maae ................................................................. København (2) 4 Scorers: J. Wind 42, M. Hebo 44og, J. Wind 56, K. Wilczek 60 Yellow card: Jørgensen 49, Zeca 69, Zeca 72 (2nd) Subs used: Pep Biel 81 (Wilczek), Bengtsson 81 (Boilesen) Lyngby (0) 2 Scorers: L. Fosgaard 50, V. Torp 54 Yellow card: Hebo 46, Gammelby 94 Subs used: Jakobsen 69 (Warming), Pedersen 69 (Hebo), Enghardt 70 (Torp), Gregor 84 (Fosgaard), Kornvig 84 (Rømer) Referee: Michael Tykgaard ................................................................. AaB (18:00) Brøndby ................................................................. Monday, November 2 fixtures (CET/GMT) SønderjyskE v AGF (1900/1800) Friday, November 6 fixtures (CET/GMT) Randers v AaB (1900/1800)