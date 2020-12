Dec 13 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Sunday (start times are CET) Horsens (0) 1 Scorers: N. Brock-Madsen 67pen Yellow card: Hansson 46 Subs used: Qamili 65 (Frantsen), Jacobsen 65 (Finnbogason), Jensen 88 (Nymann) AGF (1) 2 Scorers: G. Links 42, K. Diks 85 Yellow card: Þorsteinsson 64, Munksgaard 76, Diks 83 Subs used: Hvidt 63 (Blume), Grønbæk 63 (Links), Munksgaard 71 (Olsen), Helenius 81 (Þorsteinsson) Referee: Jonas Hansen ................................................................. AaB (2) 3 Scorers: K. Kusk 2, K. Kusk 39, I. Fossum 77 Yellow card: Ahlmann 58, Klitten 62 Subs used: Hansen 46 (Rinne), Nkada 66 (Klitten), Kakeeto 74 (Höjholt), Granli 89 (van Weert), Christensen 89 (Kusk) Lyngby (2) 2 Scorers: K. Pallesen 20og, J. Gammelby 41 Yellow card: Gammelby 52, Winther 53, Tshiembe 73, Torp 76 Subs used: Ørneborg 70 (Warming), Enghardt 78 (Pedersen), Delvin 78 (Kornvig), Jakobsen 86 (Winther), Nielsen 86 (Fosgaard) Referee: Mikkel Redder ................................................................. Nordsjælland (16:00) København ................................................................. Brøndby (18:00) SønderjyskE ................................................................. Monday, December 14 fixtures (CET/GMT) OB v Midtjylland (1900/1800)