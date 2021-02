UPDATE 3-Superliga Summaries

Feb 2 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Tuesday (start times are CET) Randers (2) 3 Scorers: M. Greve 5, V. Hammershøj-Mistrati 11, A. Kamara 58 Yellow card: Kallesøe 19, Graves 34, Lauenborg 79, Sambou 95 Subs used: Klysner 69 (Kehinde), Piesinger 80 (Graves), Sambou 80 (Egho), Mileusnic 87 (Greve), Johnsen 87 (Hammershøj-Mistrati) Horsens (0) 0 Yellow card: Brajanac 89 Subs used: Pohl 62 (Thorsen), Á. Hlynsson 72 (Ludwig), Brajanac 84 (Prip), Jacobsen 84 (Nymann) Referee: Sandi Putros ................................................................. Vejle (0) 0 Yellow card: Ramadani 53, Kolinger 60, Muçolli 69 Subs used: Engel 72 (Hetemi), Kovačić 78 (Allan Sousa), Ekitike 84 (Faghir) AGF (0) 0 Yellow card: Poulsen 15, Links 77 Subs used: Hvidt 46 (Grønbæk), Jevtović 78 (Links), Blume 79 (Poulsen), Ammitzbøll 83 (Þorsteinsson) Referee: Jens Maae ................................................................. Wednesday, February 3 fixtures (CET/GMT) OB v Lyngby (1800/1700) AaB v København (2000/1900) Thursday, February 4 fixtures (CET/GMT) Midtjylland v SønderjyskE (1800/1700) Nordsjælland v Brøndby (2000/1900) Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) SønderjyskE v Vejle (1400/1300) Nordsjælland v OB (1400/1300) Horsens v København (1600/1500) AGF v Lyngby (1800/1700) Brøndby v AaB (2000/1900)