Feb 4 (OPTA) - Summaries for the Superliga on Thursday (start times are CET) Midtjylland (0) 1 Scorers: E. Sviatchenko 90+1 Yellow card: Cajuste 33 Subs used: Isaksen 46 (Cajuste), Anderson 72 (Scholz), Vibe 83 (Dreyer), Mabil 84 (Sisto) SønderjyskE (1) 2 Scorers: M. Albæk 45, A. Jacobsen 80 Yellow card: Frederiksen 23, Gartenmann 47, Eskesen 76, Kanstrup 88, Hende 89 Subs used: Eskesen 57 (Frederiksen), Hassan 81 (Simonsen), Christiansen 88 (Jacobsen) Referee: Peter Kjærsgaard-Andersen ................................................................. Nordsjælland (0) 0 Yellow card: Jenssen 45 Subs used: Francis 63 (Chukwuani), Atanga 64 (Nnamani), Jensen 64 (Schjelderup), Mesík 79 (Jenssen), Sadiq 82 (Kofod Andersen) Brøndby (1) 1 Scorers: S. Hedlund 13 Yellow card: Frendrup 92 Subs used: Radošević 72 (Vigen), Børkeeiet 72 (Hedlund), Pavlović 82 (Uhre), Bruus 82 (Mensah), Corlu 89 (Lindstrøm) Referee: Jakob Kehlet ................................................................. Sunday, February 7 fixtures (CET/GMT) SønderjyskE v Vejle (1400/1300) Nordsjælland v OB (1400/1300) Horsens v København (1600/1500) AGF v Lyngby (1800/1700) Brøndby v AaB (2000/1900) Monday, February 8 fixtures (CET/GMT) Randers v Midtjylland (1900/1800)